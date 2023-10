Nákup bojových vozidel CV90 může Česko vyjít až na 70,6 miliardy korun

Nákup švédských bojových vozidel pěchoty CV90 může Česko vyjít až na 70,6 miliardy korun, tedy téměř o 11 miliard dráž, než se dosud uvádělo. S odkazem na návrh rozpočtu ministerstva obrany na příští rok to dnes napsal server Novinky.cz.

Vláda v květnu schválila nákup 246 pásových vozidel CV90 za 59,7 miliardy korun. Podle ministerstva se na dohodnuté ceně ve smlouvě nic nemění, suma 70,6 miliardy korun je maximální možná a zahrnuje rezervu pro případ vývoje kurzu koruny nebo cen surovin a polotovarů nezbytných pro výrobu vozidel.

Podle mluvčího Jiřího Táborského ministerstvo od počátku uvádí, že se dojednaná cena bude průběžně upravovat v závislosti na vývoji ceny práce, kurzu koruny a cen dalších vstupů, zejména cen surovin, a polotovarů nezbytných pro výrobu a obecně subdodávek z různých zemí. „Zmiňovaná částka 70 667,458 736,04 koruny zahrnuje tedy rezervu na výše uvedené. Jde o maximální částku schválenou v řídící dokumentaci, tedy nikoli o částku, která musí být vyčerpána,“ uvedl. Na dohodnuté ceně ve smlouvě se podle něj nic nemění.

Česko bojová vozidla pěchoty CV90 pořídí ze Švédska formou mezivládní dohody. Armáda původně chtěla 210 strojů za 51,7 miliardy korun, kvůli rostoucím cenám techniky se ale ministerstvo rozhodlo využít opce a pořídit rovnou i dalších 36 strojů. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dříve uvedla, že nákupem vyššího počtu vozidel klesla jednotková cena za jeden vůz. V polovině října Černochová při sněmovních interpelacích řekla, že cena za životní cyklus vozidel CV90 se nyní odhaduje zhruba na 100 miliard korun.

Ministerstvo obrany původně vypsalo výběrové řízení, do kterého pozvalo čtyři firmy, spolu s BAE Systems s vozidlem CV90 v něm byly ještě španělský GDELS s vozidlem ASCOD, německý Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx a německé konsorcium PSM s obrněncem Puma. Posledně jmenovaný ze soutěže odstoupil, protože by nesplnil podmínky soutěže. Žádná z firem ale podle úřadu nepředložila nabídky, které by plně odpovídaly armádním požadavkům. Soutěž proto minulá vláda na konci svého působení v roce 2021 přerušila. Nynější kabinet loni v létě soutěž na základě právních analýz zcela zrušil. Místo toho rozhodl o zahájení přímého jednání se Švédskem.