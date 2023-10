V čele kandidátky ANO pro eurovolby by měla být bývalá ministryně Klára Dostálová

V čele kandidátky opozičního hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu by příští rok měla být bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová. Novinářům to po dnešní programové konferenci ANO řekl předseda hnutí, bývalý premiér Andrej Babiš. Projednají to krajské organizace.

Babiš uvedl, že Dostálová je nejlepším odborníkem na čerpání evropských fondů. „Jsem přesvědčen, že je tou nejlepší osobou, aby bojovala za zájmy občanů v Evropském parlamentu,“ poznamenal. Uvedl také, že hnutí by chtělo obhájit šest mandátů, které získalo ve volbách v roce 2019. Hnutí ANO podle Babiše do voleb půjde s tím, že je nepřijatelné, aby ČR přišla v EU o právo veta. Chce také usilovat o to, aby Evropská komise neřídila Evropu, uvedl Babiš. K Zelené dohodě pro Evropu řekl, že ANO chce ochranu životního prostředí, ale nikoli to, aby „Green Deal zničil evropský průmysl a ohrozil zaměstnanost.“ Dostálová by v Evropském parlamentu chtěla bránit Česko jako suverénní, silný a svrchovaný stát. „Musíme si uvědomit, že tím, že existuje instrument práva veta, tak je to jeden z mála instrumentů, který staví všechny členské státy na rovnou úroveň,“ řekla. Česko podle ní také odmítá povinné přerozdělování uprchlíků, chce dosáhnout dohody s dalšími členskými státy na ochraně vnějších hranic. Dostálová chce dosáhnout vnímání ČR v EU jako někoho, kdo je schopen dialogu a hledání konkrétní cesty k řešení. Koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, v pátek oznámily společnou kandidaturu v eurovolbách. Lídrem je europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Samostatně budou kandidovat Piráti s lídrem Marcelem Kolajou, hnutí STAN povedou ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová spolu s někdejším poslancem hnutí Janem Farským. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu příštího roku. Rozhodovat budou voliči o obsazení celkem 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období. Zvýšení počtu křesel je reakcí na demografické změny v EU. Česko má nyní 21 mandátů a jejich počet se měnit nebude. ANO si klade za úkol zabránit zvýšení cen elektřiny, mj. změnami v rozpočtu Hnutí ANO si nyní klade za velký úkol zabránit zvýšení cen elektřiny, chce k tomu přispět pozměňovacími návrhy ke státnímu rozpočtu pro příští rok, řekl dále na tiskové konferenci Babiš. Hnutí chce také vytvořit návrh zásadního zpřísnění azylového zákona. Navýšení cen elektřiny je podle Babiše faktor, který způsobil inflaci a bere lidem peníze. „Teď svedeme souboj o druhé čtení rozpočtu, kde načteme naše pozměňovací návrhy, abychom zamezili dalšímu ožebračování všech a ničení i našeho průmyslu, zaměstnavatelů a živnostníků,“ uvedl Babiš. Babiš také avizoval, že ANO chce přijít s návrhem na zásadní zpřísnění azylového zákona. „Abychom přesně věděli, kdo žije v České republice bez povolení,“ uvedl. Zároveň podle něj musí být dostatečný počet policistů v ulicích. ANO podle prvního místopředsedy hnutí a stínového premiéra Karla Havlíčka bude měnit svůj program. Chce vytvořit základ pro bezemisní energetiku na jádru a obnovitelných zdrojích a pro stavbu celkem čtyř jaderných bloků a malých modulárních reaktorů. Odmítá zároveň převod poplatků za obnovitelné zdroje na spotřebitele a firmy do regulované složky ceny elektřiny. Hnutí chce připravit nový systém financování dopravních i dalších investic se zapojením dluhopisů, penzijních fondů, evropských finančních nástrojů a soukromých zdrojů na bázi PPP projektů. ANO také odmítá platby za vysoké školství. Havlíček zmínil důstojné důchody, zdravotnictví orientované na potřeby pacientů, investice do zdravotnických zařízení či zvýšení výdajů na výzkum. Místopředsedkyně ANO a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová uvedla, že hnutí nabízí pět pilířů, na kterých by bylo možné postavit konsolidaci veřejných financí po vládě Petra Fialy (ODS). Zmínila konec šedé ekonomiky, konsolidaci ekonomického růstu, konvergenci, korekci fungování státu a kvalitní daňový systém. Schillerová také uvedla, že poslanecký klub ANO v pátek sesbírá podpisy pro svolání mimořádné schůze k cenám energií. Mohlo by vás zajímat Spolu bude kandidovat Spolu i do europarlamentu - prý to má smysl pro ČR i její občany

Nerudová ve stopách Drahoše a dalších poražených: Hrad nevyšel, zkusíme to jinde

Charanzová udělala v ANO kariéru, teď už za něj nebude kandidovat; nelíbí se jí směřování hnutí