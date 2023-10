Cena za životní cyklus bojových vozidel CV90 se odhaduje na 100 miliard

Cena za životní cyklus pásových bojových vozidel pěchoty CV90 se nyní odhaduje na zhruba 100 miliard korun. Poslancům to při dnešním projednávání písemných interpelací řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Servisní smlouvu chce ministerstvo podle ní uzavřít s českým dodavatelem tak, aby byl servis poskytován v Česku. Podepsána bude nejpozději do doby dodání prvního vozidla.

„Životní cyklus se počítá na 30 let. V tuto chvíli nikdo pořádně neví tu cenu, je velmi těžké ji predikovat. Ale za těch 30 let, předpokládáme, to bude něco kolem 100 miliard korun. Tak to prostě je odhad mých kolegů,“ odpověděla Černochová na jeden z dotazů poslance ANO Pavla Růžičky.

Nechci slevu zadarmo

Vláda schválila nákup 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun v květnu. Česko je pořídí formou mezivládní dohody ze Švédska. Armáda původně chtěla 210 strojů za 51,7 miliardy korun. Kvůli rostoucím cenám techniky se ale ministerstvo rozhodlo využít opce a pořídit už nyní i dalších 36 strojů. Černochová dnes uvedla, že nákupem vyššího počtu vozidel klesla jednotková cena za jeden vůz.

Smlouvou na nákup vozidel CV90 se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Firma Defence Export požádala antimonopolní úřad o to, aby vydal zákaz plnění dohody, protože ministerstvo vozidla nenakoupilo na základě zadávacího řízení. „Nemáme důvod k pozastavení realizace smluvních ujednání, všechno běží podle toho, jak byla smlouva uzavřena. Budeme respektovat rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, až nám nějaké přijde,“ uvedla ve sněmovně ministryně.

Ministerstvo obrany původně vypsalo výběrové řízení, do kterého pozvalo čtyři firmy, kromě BAE Systems s vozidlem CV90 v něm byly ještě španělský GDELS s vozidlem ASCOD, německý Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx a německé konsorcium PSM s obrněncem Puma. Posledně jmenovaný ze soutěže odstoupil, protože by nesplnil podmínky soutěže. Žádná z firem ale podle úřadu nepředložila nabídky, které by plně odpovídaly armádním požadavkům. Soutěž proto minulá vláda na konci svého působení v roce 2021 přerušila. Nynější kabinet loni v létě soutěž na základě právních analýz zcela zrušil. Místo toho rozhodl o zahájení přímého jednání se Švédskem.