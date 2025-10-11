Krize, rozvod, nebo jen drby? Belohorcová sdílela nové fotky a situace se zamotává
11. 10. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Manželství údajně prochází krizí, jenže na fotkách vypadá všechno jinak.
Aféra údajné manželské krize slavné moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasty Hájka se ve veřejném prostoru debatuje už nějaké tři týdny.
A zřejmě ještě chvíli bude, protože pár vysílá vcelku zmatené signály.
Podle zdroje magazínu eXtra přímo z Tenerife, kde manželé bydlí, prakticky není co řešit: Hájek si měl najít milenku a rozvod je na spadnutí. Pár navíc prodal svou firmu a prodává i luxusní vilu, v níž až doposud bydlel.
Když ještě k tomu Zuzana reagovala srdíčkem na komentáře fanoušků pod svými snímky na Instagramu, které tvrdily, že "bez psychopata Hájka jí bude lépe", vypadalo to, že už zkrátka nemůže být o ničem pochyb.
Sám Hájek ale na druhou stranu všechno popírá: „Jsou to kecy,“ prohlásil pro Expres.
Podle Hájka byla firma v prodeji už dávno a plán ji odprodat nijak nesouvisí s osobním životem. A to samé platí i o vile na prodej.
„Není potřeba dávat žádné vyjádření, když to není pravda. Ten barák prodáváme už asi tři čtvrtě roku. Nevím, proč někdo z toho, že prodáváme barák, dedukuje, že jako určitě bude rozvod,“ uvedl pro Blesk.
Což samozřejmě může být jen spousta mlžení, ale na druhou stranu... Zuzana právě na Instagramu sdílela novou sérii fotek, na nichž skotačí s dětmi v bazénu a... Na pozadí je vidět Hájek s ručníkem kolem pasu.
Jak to spolu tedy mají doopravdy, nevíme. Ale zdá se, že minimálně společnou domácnost stále sdílejí. Že by se snad podařilo krizi překonat? Nebo, slovy Vlasty Hájka, to opravdu byly jenom kecy?
Nebo snad Zuzana zveřejnila něco, co neměla? Fotku s Hájkem totiž už na jejím Instagramu nenajdete.
Internet nicméně nezapomíná, můžete se podívat třeba zde.