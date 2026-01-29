Nahota mu nedělá sebemenší problém! Kolegyně Jiřího Langmajera se podělila o šťavnaté detaily
Podle slov své kolegyně známý herec žádným přehnaným studem na jevišti opravdu netrpí.
Oblíbená herečka Petra Hřebíčková přijala pozvání do populárního pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Mluvilo se samozřejmě především o hereckém povolání a Hřebíčková dala k dobru pár náležitě peprných podrobností o svém starém hereckém parťákovi: Jiřím Langmajerovi.
Řeč totiž přišla na svlékání a nahotu před kamerou. Sama Hřebíčková z představy, že by se měla publiku předvádět v rouše Evině, žádným velkým nadšením netryská. Dokonce kvůli tomu nejdřív ani nechtěla brát roli v legendárním snímku Obsluhoval jsem anglického krále.
„Ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále jsem původně nechtěla hrát, protože to byla taková nahulatá role,“ prozradila herečka.
Nakonec ji přemluvil režisér: „Ale nakonec jsme se s panem Menzelem setkali a on mi vysvětlil, jak to bude probíhat a že ta role bude mít vyšší význam. A měla,“ uznala zpětně.
To Jiří Langmajer, se kterým se už několikrát potkala ve filmech i v divadle, prý nemá sebemenší problém tasit, když je potřeba: „Třeba takový můj kolega Langmajer s nahotou nemá vůbec žádný problém,“ smála se Hřebíčková.
Jak víme, Cimrmani v případě, že zapomenou text, začnou mluvit o jmelí. Langmajer má ale pro podobné případy prý připravenou úplně jinou větev: „On kolikrát, když hrajeme nějaké představení třeba po měsíci, tak říká, že když budeme mít nějaké okno, tak že se svlékne,“ prozradila kolegyně.
Což je samozřejmě vtip a Jiří si s největší pravděpodobností nechá oblečení na sobě i v případě, že zapomene repliku. Že ale šel v řadě snímků do naha, je také empirický fakt: Vzpomeňme třeba na filmy Přes prsty či Líbáš jako ďábel.