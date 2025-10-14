Na silnicích jsou nové značky. Znáte je? Tohle vás může stát pěkné peníze nebo i řidičák
14. 10. 2025 – 13:30 | Magazín | Žanet Ka
Na českých silnicích se stále častěji objevují nové vodorovné značky, symboly a speciální čáry. Mnohé z nich nejsou ani zkušeným řidičům dobře známé, přitom se jejich nerespektování může prodražit. Nejde přitom jen o pokuty. V některých případech přibudou i body do karty řidiče, a těm, kteří už jich mají více, hrozí odebrání řidičského průkazu.
Nové značení má zlepšit bezpečnost, zvýšit ohleduplnost a přiblížit české silnice moderním evropským standardům. Kdo je však přehlíží, může se dostat do problémů.
Sdílená zóna
Sdílená zóna, nová dopravní značka označená symbolem IZ 10a. Uvnitř takové zóny se o prostor dělí auta, cyklisté i chodci. Všichni se tu pohybují na jedné úrovni, bez oddělených chodníků nebo pruhů. Pro řidiče to znamená především jediné: jet maximálně dvacítkou a být neustále připraven zastavit.
Zákon ukládá motoristům povinnost dávat přednost chodcům i cyklistům a dbát zvýšené opatrnosti. Kdo v takové zóně ohrozí ostatní účastníky provozu, dopouští se přestupku, který může být řešen na místě obecní policií nebo správním řízením. V případě kolize hrozí nejen pokuta až 5 000 Kč, ale i zápis bodů do karty řidiče.
Sdílené zóny zatím vznikají hlavně v obytných čtvrtích a centrech měst, kde je cílem zklidnit provoz a zvýšit bezpečnost pro chodce. Ve skutečnosti tak nejde jen o dopravní opatření, ale i o návrat k přirozené slušnosti za volantem.
Piktogramový koridor pro cyklisty
Jeden z nejčastějších nových symbolů je tzv. piktogramový koridor. Na vozovce ho poznáte podle bílého piktogramu kola se dvěma šipkami směřujícími vpřed. Tento symbol upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistů v daném úseku. Koridor je umisťován zejména v místech, kde není možné vyznačit samostatný cyklopruh, typicky v zahuštěné městské dopravě.
Ačkoliv piktogramový koridor pro cyklisty není právně vyhrazeným pruhem (vozidla ho smějí přejíždět i v něm zastavit), zákon výslovně nařizuje řidiči respektovat boční odstup při předjíždění cyklistů ve výši 1,5 metru, pokud rychlost přesahuje 30 km/h (jinak stačí 1 metr). Pokud řidič cyklistu ohrozí nebo omezí, může být potrestán v rámci přestupku za nebezpečné předjíždění. V praxi to znamená nejen pokutu, ale i přidělení bodů.
Nedání přednosti cyklistovi se řadí mezi středně závažné přestupky: hrozí pokuta 2 500-10 000 Kč a 4 body.
Dalším rizikem je tzv. „dooring“, což je nečekané otevření dveří automobilu do dráhy cyklisty. Nejvyšší soud potvrdil, že takové jednání je přestupkem, pokud ohrozí bezpečnost ostatních účastníků provozu. Podle zákona o silničním provozu může být za takové porušení uložena pokuta v rozmezí 2 500 až 5 000 Kč.
Značení nízkoemisních zón
Další důležitou novinkou jsou značky označující tzv. nízkoemisní zóny, tedy oblasti, kam smí vjíždět pouze vozidla splňující dané emisní normy. Tyto oblasti jsou označeny značkami a textem (např. „Nízkoemisní zóna“). Cílem opatření je omezit pohyb starších, znečišťujících vozidel a zlepšit kvalitu ovzduší ve městech.
V roce 2025 plánuje více českých měst rozšířit tyto zóny na větší části svých území. Zavádění zón bývá navíc podmíněno veřejnou vyhláškou, která přesně určuje podmínky vjezdu podle emisních tříd vozidel, např. zákaz vjezdu vozidlům bez emisní normy Euro 4 a vyšší. Řidiči proto musí sledovat nejen samotné značky, ale i aktuální informace městských úřadů nebo mobilních aplikací napojených na městské systémy.
Vjezd do zóny je často monitorován kamerovými systémy s automatickým rozpoznáváním registračních značek. Pokud systém vyhodnotí porušení, řidič může obdržet pokutu i bez zastavení policií, podobně jako u průjezdu na červenou nebo překročení rychlosti. Ve zkušebních režimech například v Praze už tyto systémy fungují a jejich nasazení do rutinního provozu je v pokročilé fázi testování.
Pokuta za vjezd do zóny se řídí zákonem o ochraně ovzduší i zákonem o pozemních komunikacích. V případě porušení hrozí pokuta od 2 500 Kč do 30 000 Kč. V kombinaci s přidělenými body se tak řidič může velmi rychle přiblížit k limitu pro ztrátu průkazu.
Bodový systém a možné odebrání řidičáku
Zákon v roce 2024 prošel změnou, která mimo jiné zjednodušila strukturu přestupků a zpřehlednila bodový systém. Problémem je, že právě méně známé přestupky, například přejetí piktogramového koridoru bez ohledu na cyklistu nebo ignorování emisního značení, často vedou k nečekanému nárůstu bodů. A ten může být fatální zejména pro ty, kteří už nějaké body mají.
Řidič ztrácí řidičský průkaz, pokud nasbírá 12 bodů. Po odebrání průkazu je nutné složit odbornou způsobilost, psychologické vyšetření a ověřit zdravotní způsobilost.
Nové značky a symboly představují proměnu přístupu k dopravnímu chování, s důrazem na bezpečnost, ekologii a ohleduplnost. Řidiči by se s nimi měli co nejdříve seznámit a brát je vážně. Neznalost pravidel neomlouvá a v dopravě to platí dvojnásob.