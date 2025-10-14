Senioři můžou koupit zrakové pomůcky za zlomek ceny, stačí jen vědět jak na to
14. 10. 2025 – 14:26 | Magazín | Anna Pecena
Mnozí senioři netuší, že pojišťovny či stát mohou částečně uhradit nebo přispět na zrakové pomůcky – lupy, zvětšovací zařízení, speciální čočky či jiné pomůcky. Přitom s trochou úsilí se dají ušetřit stovky až tisíce korun ročně. Pojďme se podívat, jak na to v praxi.
Kdy na pomůcku dostanete příspěvek – ne všichni automaticky
Základním východiskem je, že zdravotní pojišťovny v určitých případech hradí nebo spolu hradí zvětšovací pomůcky pro zrak, pokud jde o významné zrakové postižení. Musí však být prokázáno lékařem, že bez takové pomůcky není možné provádět běžné úkony — čtení, rozeznávání detailů apod.
Dále existuje příspěvek na zvláštní pomůcku skrze úřad práce nebo sociální referát pro osoby s těžkým zdravotním postižením (způsobené vadu zraku u nich vnímáme jako „těžké zrakové postižení“).
Pokud pomůcka stojí méně než 10 000 Kč, lze žádat o příspěvek, kde spoluúčast je obvykle 10 % z ceny pomůcky (minimálně 1 000 Kč).
Jak získat slevu přes Senior Pas / optiky
Další cesta spočívá v slevových programech, které optiky nabízejí pro držitele Senior Pasu nebo jiné seniorské karty. Na stránkách Senior Pasu lze najít optiky, které poskytují:
-
15 % slevě na brýlová skla, rámečky či kompletní zakázku
-
bezplatné služby jako čištění brýlí (ultrazvukově) či výměna šroubků zdarma
-
v některých optikách sleva 10 % na celou zakázku pro držitele Senior Pasu (např. optika Axis v Karlových Varech)
Nevýhodou je, že tyto slevy se nesčítají – tedy nelze současně kombinovat s jinými akcemi nebo výprodeji optiky.
Praktické tipy: jak postupovat
-
Zjistěte, zda vaše pojišťovna něco kryje
Kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a ptejte se na možnost úhrady pomůcek při vážném zrakovém postižení; připravte lékařské posudky a žádost.
-
Využijte příspěvek na zvláštní pomůcku
Pokud máte diagnostikováno těžké zrakové postižení, obraťte se na úřad práce či sociální odbor v místě trvalého bydliště se žádostí o příspěvek.
-
Získejte Senior Pas / obdobnou kartu
Je-li ve vaší obci či kraji k dispozici, pořiďte si ji a ověřte seznam optik, které vás uznávají jako klienta se slevou.
-
Nechte si potvrdit nárok lékařem
Při žádosti o úhradu či dotaci bude potřeba potvrzení, že bez pomůcky je životní kvalita výrazně snížena.
-
Porovnávejte optiky v okolí
Některé optiky mimo centrum města mohou mít vyšší ochotu slevit či zapojit se do programu.
-
Sledujte aktualizace katalogů slevových programů
Každoročně se mohou přidávat nové optiky jako partneři seniorské karty.
Možná si říkáte: „To je moc papírů,“ ale věřte, že i jen využití slevy 10–15 % při výměně brýlí či pořízení lupy se může vyplatit. A pokud navíc dostanete příspěvek od státu, rozdíl může být opravdu znát.