14. 10. 2025 – 14:26 | Magazín | Anna Pecena

Senioři můžou koupit zrakové pomůcky za zlomek ceny, stačí jen vědět jak na to
Mnozí senioři netuší, že pojišťovny či stát mohou částečně uhradit nebo přispět na zrakové pomůcky – lupy, zvětšovací zařízení, speciální čočky či jiné pomůcky. Přitom s trochou úsilí se dají ušetřit stovky až tisíce korun ročně. Pojďme se podívat, jak na to v praxi.

Kdy na pomůcku dostanete příspěvek – ne všichni automaticky

Základním východiskem je, že zdravotní pojišťovny v určitých případech hradí nebo spolu hradí zvětšovací pomůcky pro zrak, pokud jde o významné zrakové postižení. Musí však být prokázáno lékařem, že bez takové pomůcky není možné provádět běžné úkony — čtení, rozeznávání detailů apod.

Dále existuje příspěvek na zvláštní pomůcku skrze úřad práce nebo sociální referát pro osoby s těžkým zdravotním postižením (způsobené vadu zraku u nich vnímáme jako „těžké zrakové postižení“).

Pokud pomůcka stojí méně než 10 000 Kč, lze žádat o příspěvek, kde spoluúčast je obvykle 10 % z ceny pomůcky (minimálně 1 000 Kč).

Jak získat slevu přes Senior Pas / optiky

Další cesta spočívá v slevových programech, které optiky nabízejí pro držitele Senior Pasu nebo jiné seniorské karty. Na stránkách Senior Pasu lze najít optiky, které poskytují:

  • 15 % slevě na brýlová skla, rámečky či kompletní zakázku

  • bezplatné služby jako čištění brýlí (ultrazvukově) či výměna šroubků zdarma

  • v některých optikách sleva 10 % na celou zakázku pro držitele Senior Pasu (např. optika Axis v Karlových Varech)

Nevýhodou je, že tyto slevy se nesčítají – tedy nelze současně kombinovat s jinými akcemi nebo výprodeji optiky. 

Praktické tipy: jak postupovat

  1. Zjistěte, zda vaše pojišťovna něco kryje

    Kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a ptejte se na možnost úhrady pomůcek při vážném zrakovém postižení; připravte lékařské posudky a žádost.

  2. Využijte příspěvek na zvláštní pomůcku

    Pokud máte diagnostikováno těžké zrakové postižení, obraťte se na úřad práce či sociální odbor v místě trvalého bydliště se žádostí o příspěvek.

  3. Získejte Senior Pas / obdobnou kartu

    Je-li ve vaší obci či kraji k dispozici, pořiďte si ji a ověřte seznam optik, které vás uznávají jako klienta se slevou.

  4. Nechte si potvrdit nárok lékařem

    Při žádosti o úhradu či dotaci bude potřeba potvrzení, že bez pomůcky je životní kvalita výrazně snížena.

  5. Porovnávejte optiky v okolí

    Některé optiky mimo centrum města mohou mít vyšší ochotu slevit či zapojit se do programu.

  6. Sledujte aktualizace katalogů slevových programů

    Každoročně se mohou přidávat nové optiky jako partneři seniorské karty.

Možná si říkáte: „To je moc papírů,“ ale věřte, že i jen využití slevy 10–15 % při výměně brýlí či pořízení lupy se může vyplatit. A pokud navíc dostanete příspěvek od státu, rozdíl může být opravdu znát.

