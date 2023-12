Na jihu Čech se situace kolem sněhu zklidnila, kalamitní stav ale zatím platí

Na jihočeských silnicích je dnes ráno pouze tenká vrstva sněhu. Silničáři jezdili v noci s veškerou technikou. Proti sobotní kalamitě je situace klidná. Kalamitní stav na jihu Čech zatím nadále platí, řekl dnes po 08:00 ČTK jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Případnou změnu oznámí přes den, situace se zklidnila poté, co přestalo sněžit, řekl.

Kuba vyhlásil v kraji kalamitní stav v sobotu ráno, protože místy napadlo až tři čtvrtě metru sněhu, byly problémy a výluky v železniční i autobusové dopravě, tisíce odběratelů EG.D neměly elektřinu. Firma EG.D dnes ráno sdělila, že bez proudu je v kraji 2400 odběrných míst. Sněžit by mělo dnes v kraji podle meteorologů jen ojediněle, teploty se budou pohybovat od minus pěti do minus dvou stupňů. Jihočeští hasiči měli od sobotních 22:00 do dnešního rána kvůli sněhu 32 výjezdů, nejvíc na Táborsku, nejčastěji odklízeli popadané stromy, uvedli na síti X.

„Ta situace se zklidnila, jak přestalo sněžit. Všude teď kolegové silnice projíždí, všechno se snaží čistit, abychom měli co nejvíc odklizeno a vyčištěno do nadcházejících mrazů, které by měly začít dnes v noci. Situace je oproti sobotě významně klidnější,“ řekl dnes ráno ČTK Kuba. Kalamitní stav zatím platí, případné změny oznámí hejtman přes den podle toho, jak se bude situace vyvíjet.

V noci nasadili na silnice jihočeští silničáři veškerou techniku, což je 200 sypačů. „Už to nebylo o akutním zásahu proti sněhu, co napadl v sobotu. Už jsme jen udržovali všechny úseky, začišťovali zbytky třícentimetrové vrstvy sněhu, co spadla přes noc. Situace je pod kontrolou. Tenké vrstvy sněhu jsou všude, nejde to očistit na asfalt, ale nemáme nic nesjízdného,“ řekl po 07:00 ČTK dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

Do sobotní půlnoci v kraji ještě sněžilo, pak začalo srážek ubývat a byly jen ojedinělé, uvedli meteorologové. „Dnes bude sněžit taky jen ojediněle. Na horách by mohly být sněhové přeháňky četnější. Kalamitu jako v sobotu nečekáme,“ řekla ČTK Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na východě kraje se mohou přes den tvořit sněhové jazyky.

Jihočeští hasiči měli přes noc 32 výjezdů kvůli sněhu. Odklidili 26 stromů, které spadly na silnice, a pomohli šesti autům, jež zapadla do sněhu. „Je toho rozhodně méně než v sobotu. Nemyslím si, že by se opakoval ten včerejší den, kdy tam bylo 80 zásahů za tři hodiny,“ řekl dnes ráno ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.

Dnes ráno je v kraji nejčastěji kolem minus pěti stupňů. Největší mráz byl na stanici Vimperk, kolem minus 12 stupňů. V pondělí ráno by měly být tuhé mrazy, kolem minus deseti až minus 13 stupňů. Dnes se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od minus pěti k minus dvěma stupňům Celsia.