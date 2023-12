Stát podle Skopečka musí najít mechanismus, jak kompenzovat růst cen energie

Stát musí najít mechanismus, jak při nárůstu cen energií nad únosnou hranici zajistit, aby podniky neztratily konkurenceschopnost a domácnosti se nedostaly do tíživé sociální situace. V diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to dnes řekl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS).

Vláda v pátek oznámila, že do poloviny prosince připraví řešení pro tuzemské firmy z energeticky náročných odvětví, které by mělo zmírňovat dopady růstu cen energií. Jakou formu by pomoc podnikatelům mohla mít, zatím neuvedla. Velkoodběratelům, mezi které patří především průmyslové podniky, v příštím roce výrazně stoupnou regulované ceny energií.

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala ve stejném pořadu uvedl, že nyní nikdo neví, jak a kterým firmám bude stát nárůst ceny kompenzovat. Řešení vidí v zastropování ceny energií u výrobců, kdy by se k ceně přidal přiměřený zisk, a za tuto cenu by ti energie prodávali českým výrobcům. „Jinak to dopadnout nemůže,“ podotkl. Skopeček namítl, že v energetice jsou smlouvy na více let dopředu, takže tato varianta nebyla možná.

Skopeček netuší, s jakým mechanismem kompenzace pomoci podnikům vláda přijde. „Řekl jsem ministrovi financí na jednání klubu, že se má najít nějaká úroveň ceny energie za megawatthodinu, která pro průmysl už není únosná. Ve chvíli, kdy nějaká situace na trhu vyvolá nárůst ceny nad tuto nebezpečnou hranici, nastartujeme pomoc těm firmám, která jim bude cenu dotovat, subvencovat,“ dodal. Pomoc ale má být návratná. „Ve chvíli, kdy v jednom roce firmě pomůžeme, a ta se v následujících letech dostane do zisku, měla by nějaký způsobem pomoc vracet,“ poznamenal.

Domácnosti si v příštím roce za regulovanou složku energií připlatí tisíce korun navíc. Regulovaná část ceny elektřiny meziročně stoupne o 65,7 procenta, což by mělo znamenat asi 1077 korun za megawatthodinu (MWh). U plynu bude regulovaná složka vyšší o 38,8 procenta, což je nárůst o 125 korun za MWh. Podle analytiků tak lze u většiny lidí očekávat růst koncových cen elektřiny o jednotky procent, vývoj však bude velmi individuální. Ještě výrazněji regulovaná složka stoupne u velkých odběratelů, kteří se kvůli tomu obávají ztráty konkurenceschopnosti.