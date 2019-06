Německé mýtné pro osobní auta diskriminuje cizince, rozhodl soud EU

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Plánované mýtné pro osobní auta na německých dálnicích je diskriminační vůči cizincům. Tak zní verdikt Soudního dvora Evropské unie, který tím uznal stížnost Rakouska.

Soud uvedl, že poplatek za využívání pozemních komunikací v kombinaci se slevou na dani z provozu motorových vozidel, kterou mohou uplatnit vlastníci vozů registrovaných v Německu, je nepřímou diskriminací. A to jednak na základě státní příslušnosti a též by tím Němci porušili zásady volného pohybu zboží a služeb. Kritikům plánovaného mýtného se nelíbilo, že by poplatky hradili v podstatě jen zahraniční řidiči.

Generální advokát Nils Wahl sice v únoru soudcům doporučil, aby rakouskou žalobu zamítli, ti ale nejsou jeho doporučením vázáni. O připojení k rakouské žalobě původně uvažovalo i Česko, nakonec to však neučinilo.

Německo plánovalo, že mýtné začne vybírat od října 2020. Výše mýtného se měla lišit podle objemu motoru vozu a množství produkovaných emisí.

Německo si od systému slibovalo čistý roční příjem zhruba ve výši 500 milionů eur (12,8 miliardy korun). Někteří odborníci to ale zpochybnili - například němečtí vlastníci vozů s nízkými emisemi by získali na dani větší úlevu, než kolik by zaplatili na dálničním poplatku.

Německo je poslední evropskou zemí, která dosud nezpoplatnila dálnice pro osobní automobily.