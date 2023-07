Největší evakuace v dějinách Řecka. Někteří turisté opouštějí místa požárů pěšky

Od soboty před plameny bylo evakuováno až 30 000 turistů a místních obyvatel.

Turisté popisují chaotický vývoj v oblíbené letní destinaci, včetně omezeného přístupu k informacím. Řečtí hasiči se už omluvili a varovali, že situace by se mohla kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám ještě zhoršit, informuje britská stanice BBC.

30,000 people evacuated from #Rhodes island in Greece due to #fires . The situation is getting out of control. pic.twitter.com/C84S79QnxX

Živel vyhnal lidi z domovů a hotelů na jihovýchodě ostrova, kde se po několika dnech plameny přiblížily turistickým letoviskům Kiotari a Lardos.

Řecká veřejnoprávní vysílací společnost ERT v neděli ráno oznámila, že evakuace se dotkly nejméně 10 000 lidí, AFP však informuje o trojnásobné bilancí. Místní politik Panagiotis Dimelis v rozhovoru s televizí Skai TV označil situaci za bezpříkladnou a připustil, že v místě panuje zmatek.

Mnozí turisté museli jít pěšky, aby se dostali z míst požárů. Jeden z českých dovolenkářů v rozhovoru pro CNN Prima News vypověděl, že nesehnal žádnou dopravu a musel urazit po svých osm kilometrů.

Those damned climate protestors walking slowly, causing havoc and delays in Rhodes this afternoon.



Oh, wait- sorry it’s the climate causing the havoc.



Mass holiday evacuations have now begun. Perhaps we should build more wind farms or something. pic.twitter.com/51N9RTfTY6