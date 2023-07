Izraelský parlament schválil sporný zákon omezující pravomoci nejvyššího soudu

Izraelský parlament dnes schválil kontroverzní zákon, který omezuje pravomoci nejvyššího soudu ve prospěch vlády. Pro zákon hlasovalo 64 poslanců; proti nebyl nikdo, protože opoziční zákonodárci na protest opustili jednací sál.

Opozice podá proti přijetí zákona žalobu k nejvyššímu soudu. „Už zítra (v úterý) ráno podáme žalobu k nejvyššímu soudu proti jednostrannému zrušení demokratického charakteru státu Izrael,“ řekl šéf opozice Jair Lapid, kterého citoval zpravodajský server Haarec. Vyzval zároveň vojenské záložníky, kteří se připojili k protestu, aby vyčkali a nechali nejvyšší soud, aby věc projednal. „Nepřestávejte sloužit, nepoškozujte akceschopnost a připravenost izraelských ozbrojených sil, dokud nebudeme vědět, jaké bude [konečné] rozhodnutí,“ dodal Lapid.

Také izraelská nevládní organizace Hnutí za kvalitní vládu oznámila, že podá odvolání k nejvyššímu soudu s odůvodněním, že dnes schválený zákon de facto eliminuje soudní moc a měl by být soudem zrušen.

Před parlamentem demonstruje asi 20 000 lidí, kteří skandují: „Demokracie nebo vzpoura,“ napsal odpoledne zpravodaj izraelského listu Haarec. Izraelský odborový svaz Histadrut chystá schůzku s dalšími odborovými skupinami, aby projednal možnost generální stávky. Očekává se, že schválení zákona vyvolá další vlnu hromadných protestů, které v zemi pokračují už od letošního ledna. Organizátoř demonstraci sdělili, že budou proti „destruktivní vládě bojovat až do konce“. „Je to jenom začátek,“ uvedli podle listu The Times of Israel (TOI). Podle něj policie v Jeruzalémě už dnes proti demonstrantům použila vodní děla. Oficiální začátek demonstrace před Knesetem byl plánovaný na 18:00 (17:00 SELČ). Tisíce dalších lidí protestují před budovou nejvyššího soudu v Jeruzalémě.

Premiér Benjamin Netanjahu, kterému byl o víkendu voperován kardiostimulátor, podle Haarecu v Jeruzalémě jedná se šéfem izraelské armády, s nímž se odmítl setkat před hlasováním.

Schválený zákon je klíčovou částí kontroverzní vládní soudní reformy. Jeho cílem je omezit pravomoc nejvyššího soudu zrušit určité rozhodnutí vlády tím, že je označí za nepřiměřené.

„Učinili jsme první krok v historickém procesu nápravy soudního systému v zemi,“ prohlásil po hlasování ministr spravedlnosti Jariv Levin. Pro zákon nakonec podle izraelských médií hlasoval i ministr obrany Joav Gallant, který se do poslední chvíle pokoušel jednat o kompromisním řešení.

Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir řekl, že přijetí zákona je „dobrou zprávou pro celý Izrael, který bude od teď o trochu demokratičtější“. Podle jeho slov je to ovšem jen začátek a je třeba schválit i zbytek reformy.

Podle opozice a protestujících reforma omezuje izraelskou demokracii. Podle některých je motivovaná i osobními pohnutkami premiéra Benjamina Netanjahua, který je souzen kvůli korupci.

V koaliční vládě, jež vznikla loni v prosinci, jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany, které podle opozice chtějí oslabení pravomocí nejvyššího soudu využít k vlastním cílům, včetně legalizace rozšiřování židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Bílý dům označil schválení části izraelské soudní reformy za nešťastné

Bílý dům pokládá dnešní ratifikaci části kontroverzní izraelské soudní reformy parlamentem za nešťastnou, uvedl bezpečnostní mluvčí Bílého domu.

„Jsme přesvědčeni, že pro zásadní demokratické změny je třeba usilovat o konsensus,“ uvedl mluvčí. „Naléhavě vyzýváme izraelské představitele, aby prostřednictvím politického dialogu usilovali o přístup založený na konsensu,“ dodal.

Americký prezident Joe Biden v neděli podle serveru Axios opět vyzval Netanjahua, aby s prosazováním soudní reformy za současné situace nepokračoval, a poznamenal, že její současný návrh lidi „rozděluje více, nikoliv méně“. „Vzhledem k řadě hrozeb a výzev, kterým Izrael v současné době čelí, nemá smysl, aby izraelští představitelé spěchali - měli by se soustředit na stmelování lidí a nalezení konsensu,“ dodal prezident USA.