Mýt si vlasy jednou týdně je zdravotní riziko. Takhle často byste je měli skutečně umývat
25. 1. 2026 – 16:22 | Zprávy | Anna Pecena
Diskuze o tom, jak často si umývat vlasy, mění životy doslova milionů lidí. Někteří tvrdí, že každý den vysušuje pokožku hlavy, jiní zas říkají, že jednou týdně je úplná katastrofa. Co je pravda a co obyčejný mýtus? Odborníci nám odkrývají realitu, která možná změní váš šamponový režim navždy
Mytí vlasů denně: Konečně stop „oblíbenému mýtu“?
Většina lidí si myslí, že denní mytí vlasů je škodlivé – že odstraní přírodní oleje a vaše vlasy budou suché a lámavé. Jenže dermatologové a odborníci na pokožku hlavy s tím dnes nesouhlasí. Podle článku, který rozebírá debatu okolo frekvence mytí vlasů, denní mytí vůbec nemusí být problém, pokud používáte jemné šampony vhodné pro váš typ vlasů.
Studie uvádějí, že lidé, kteří si myjí vlasy denně – například kvůli pocení, sportu nebo životnímu stylu ve městě – mohou mít čistou pokožku hlavy bez zbytečného podráždění. Pokud ale používáte agresivní šampony s velkým množstvím chemie a vodu máte příliš horkou, to může pokožku skutečně zatěžovat.
Jednou týdně? To je podle odborníků fakt málo
Naproti tomu mytí jen jednou týdně je pro většinu lidí příliš dlouhá pauza. Za tak dlouhou dobu se na pokožce hlavy nahromadí kožní maz, pot, prach a další nečistoty, které mohou vést k podráždění, svědění nebo vzniku lupů. Podle odborného přehledu je interval delší než tři dny obecně nevhodný, protože pokožka hlavy je přeci kůže jako každá jiná a potřebuje pravidelnou péči.
Dermatologové dnes doporučují přizpůsobit frekvenci mytí nejen životnímu stylu, ale i typu vlasů. Lidé s mastnou pokožkou nebo ti, kteří často sportují a potí se, mohou potřebovat mytí i více než pětkrát týdně, zatímco lidé s suchými či kudrnatými vlasy vyhoví méně časté mytí – třeba 2–3× týdně.
Statistiky mluví jasně
Podle jedné široké ankety mezi čtenáři lifestyle magazínu si:
14,3 % lidí myje vlasy denně,
18,1 % obden,
31,5 % dvakrát týdně,
27,3 % jednou týdně,
a 4,7 % méně často než jednou týdně.
Tato data ukazují, že nejčastější frekvence je dvakrát týdně, což je často doporučovaná zlatá střední cesta mezi příliš častým a příliš vzácným mytím.
Závěrem: neexistuje univerzální pravidlo, které by sedělo všem. Důležité je sledovat signály svého těla – pokud vás svědí pokožka hlavy nebo máte vlasy mastné už druhý den po umytí, možná je čas sáhnout po šamponu častěji. Pokud jsou vaše vlasy suché a lámavé, zkuste frekvenci snížit a zaměřit se spíš na kvalitní péči a hydrataci.