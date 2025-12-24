Mysleli jste, že už vás nic nepřekvapí? Tahle žena jí nosem
24. 12. 2025 – 10:37 | Zpravodajství | Alex Vávra
Rozmixovaný steak, tekutá večeře a nos místo úst. Nová řada pořadu Moje podivná závislost se vrací s příběhy, které posouvají hranice lidského chování, a případ ženy, která všechno jídlo vdechuje nosem, patří k těm vůbec nejbizarnějším.
Zatímco většina lidí v prosinci řeší, kolik cukroví je už opravdu přes čáru a jestli se kapr smaží na sádle nebo oleji, jedna žena v USA má ke stravování přístup, který dokáže zkazit chuť k jídlu i těm nejotrlejším. Kathryn z Virginie se totiž už roky nestravuje ústy. Všechno, co sní, nejdřív rozmixuje a následně vdechuje nosem. Bez výjimky, bez pauzy, bez ohledu na okolnosti.
Právě její příběh se stane jedním z hlavních magnetů nové řady pořadu Moje podivná závislost, který se v lednu vrací na obrazovky stanice TLC. A i na poměry této reality show jde o extrém, který zvedá obočí i dlouholetým fanouškům. Rozmixovaný steak, tekuté špagety nebo vánoční večeře připomínající laboratorní experiment nejsou jen bizarní detail, ale každodenní realita.
Z jednoho hecu celoživotní problém
Kořeny Kathryniny závislosti sahají do vysokoškolských let. Tehdy přijala výzvu, aby si část jídla zkusila vdechnout nosem. Studenti se zasmáli, sázka byla splněna, jenže u ní to neskončilo. Pocit, kontrola nad rituálem i samotný akt se postupně proměnily v nutkání, bez kterého už si nedokázala představit běžné fungování.
Klasické jídlo příborem zmizelo z jejího života. Mixér se stal nejdůležitějším spotřebičem v domácnosti a nos hlavní vstupní branou pro potravu. Kathryn si dlouhou dobu odmítala připustit, že nejde jen o výstřednost, ale o skutečný problém. Zdravotní rizika, podráždění sliznic, infekce nebo dlouhodobé poškození dýchacích cest odsouvala stranou.
Silnou roli v jejím příběhu hraje i vztahová rovina. V nové řadě sledujeme okamžik, kdy se rozhodne svěřit se se svým tajemstvím novému příteli. Zatímco běžné páry řeší trapné ticho u večeře nebo špatně zvolenou restauraci, tady jde o mnohem zásadnější věc. Dokáže někdo přijmout partnerku, která si romantickou večeři představuje jako tekutou směs určenou k inhalaci nosem.
Moje podivná závislost znovu na hraně únosnosti
Návrat pořadu Moje podivná závislost vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce ještě před samotným vysíláním. Upoutávka zaplavila sociální sítě a reakce se pohybují mezi šokem, odporem a fascinovanou zvědavostí. Mnozí přiznávají, že sledování podobných příběhů je pro ně nepříjemné, ale přesto se nemohou odtrhnout.
Letošní řada nabídne celou sbírku extrémních návyků. Vedle Kathryn se objeví lidé, kteří denně konzumují syrové maso, hmyz nebo kosmetické produkty. Jiní zaplnili své domovy desítkami hadů, protože jim pomáhají zvládat psychické trauma. Nechybí ani příběhy o vztazích s umělou inteligencí, které narušují rodinné vazby, nebo o zdánlivě nevinných návycích z dětství, jež v dospělosti přerostly v destruktivní posedlost.
Právě v tom spočívá síla tohoto formátu. Nejde jen o šokující obrazy a bizarní chování, ale o pohled na lidskou psychiku v extrémních situacích. Pořad ukazuje, jak snadno se může nevinný impulz změnit v závislost a jak hluboko dokáže zasáhnout do osobních vztahů, zdraví i společenského fungování.
Stanice TLC sází na to, že diváky i tentokrát přitáhne kombinace nepochopitelnosti a lidského příběhu. Moje podivná závislost si za roky vysílání vybudovala oddanou fanouškovskou základnu, která o pořadu nepřestala mluvit ani během pauzy. Sdílení nejbizarnějších momentů, debaty o tom, kde leží hranice normálnosti, a otázky, zda je něco takového ještě možné překonat, patří k jeho DNA.
Nová řada slibuje odvahu, překvapení a momenty, které se divákům vryjí do paměti. A pokud je Kathryn se svým mixérem a nosem předzvěstí toho, co přijde, je jisté, že tahle sezóna znovu otestuje, co všechno jsou lidé ochotni sledovat – a co už je na ně příliš.