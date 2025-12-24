Slíbila to Arabele! Dáda Patrasová konečně zase mezi lidmi: Smích, slzy i vzpomínky na Aničku
24. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke
Dáda Patrasová se dlouhé měsíce stranila jakékoliv společnosti, nyní se ale nechala přemluvit.
Dáda Patrasová se po smrti dcery Aničky stáhla do ústraní, kde si potřebovala potichu vytrpět své. A bolest byla obrovská, však kvůli ní Dáda skončila i v psychiatrické léčebně.
Rána nikdy nezmizí, to slavná herečka velmi dobře ví. Ale možná nadešel čas alespoň trochu žít a třeba u toho dohnat i nějaké ty resty. Například účast v pořadu Aleše Cibulky, kam už byla pozvaná jednou, ale bohužel to dopadlo neslavně.
„Tak jsem se styděla, především kvůli Aničce, tohle musím napravit,“ sypala si svého času popel na hlavu, když místo natáčení skončila v putyce.
A jak si předsevzala, tak učinila! Přijala druhé pozvání a tentokrát svou kolegyni, legendární představitelku princezny Arabely, Janu Nagyovou, která kvůli pořadu přijela až ze Švýcarska, ve štychu nenechala.
Ještě aby, však ji hrozilo zlé nebezpečí: „Přijď, nebo si pro tebe dojde Rumburak,“ přemlouvala ji totiž Nagyová podle Blesku. A to pak samozřejmě nešlo jinak.
Samotné natáčení proběhlo v nejlepším pořádku: Dávné kolegyně a kamarádky vzpomínaly, smály se historkám z dávných let a prastarého natáčení, a došlo samozřejmě i na smutnější okamžiky, protože ztracenou dceru nešlo nevzpomenout.
„Dádo, jsem tu pro tebe a ty to víš,“ prohlásila Nagyová pevně. A nemluví do větru, možná si vzpomenete, že již před časem nabízela Dádě útočiště u sebe ve Švýcarsku.
„Vím, že to nikdy nepřebolí, to se nedá. Myslím na Andulku denně,“ přiznala se slzami v očích.