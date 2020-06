Muž, který snědl letadlo

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Přestože se narodil v zemi gurmánů, měl jídelníček Michela Lotity do lehké francouzské kuchyně daleko. Rád a ve velkém množství totiž jedl sklo, kovy nebo třeba dřevo. Asi nejvíc se proslavil tím, že kousek po kousku snědl celé letadlo.

Nebyl to sice Boeing ani Airbus, "jen" malá Cessna 150, ale i to je svým způsobem úctyhodný výkon. Lotitovi, který se narodil v roce 1950 v Grenoblu přezdívali Monsieur Mangetout, tedy "Muž, který sní všechno". A přezdívka, nebo spíš umělecké jméno, to byla vskutku trefná.

Lotita se totiž narodil s velmi vzácným pika-syndomem, tedy nutkaným pojídáním nejedlých věcí. Na svou "schopnost" přišel už jako dítě – údajně se v devíti letech pustil do střepů ze sklenice, která se mu rozbila v ruce.

Postupně začal zkoušet, co mu tělo dovolí – rodičům údajně ujídal televizi a experimentoval i s hřebíky. Podle vyšetření lékařů a gastroenterologů měl malý Michel mimořádně odolný trávicí systém, velmi silnou výstelku žaludku, střev a do toho ještě silné žaludeční šťávy.

Skoro kilo šrotu denně

Když slyšel verdikt lékařů, rozhodl se v šestnácti letech ze své choroby udělat živnost a jako Monsieur Mangetout objíždět svět. Na svých vystoupeních pravidelně pojídal kovové a skleněné předměty, později přidal i dřevo nebo pneumatiky. Vše si vždy důkladně naporcoval motorovou pilou na malé kousky a zapíjel ropným olejem. Denně tak podle rentgenových snímků dokázal zkonzumovat i devět set gramů kovového šrotu.

Za svou čtyřicetiletou kariéru snědl mimo jiné sedm televizorů, dvě postele, šest lustrů, 18 jízdních kol, 15 nákupních vozíků, přidal pár rakví, počítačů, lyží a zmiňovanou Cessnu 150. Na té hodoval dva roky – mezi lety 1978 a 1980.

Kdyby v roce 2007 nezemřel v pouhých 57 letech z přirozených příčin, jistě by svou sbírku pochutin vesele dál rozšiřoval.