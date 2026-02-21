Ornella Koktová se toho nebojí: Po rozvodu koupila dům za 23 milionů. Splácet bude ještě v 70 letech
21. 2. 2026 – 9:10 | Magazín | BS
Influencerka se zavázala hypotečním úvěrem na předlouhé roky dopředu. Ve svou schopnost vydělávat má neobvyklou důvěru.
Bylo-li cílem rozpoutat drama, vytvořit společenské vlny a ohřát se v reflektorech a středu zájmu společenských médií, pak si Ornella Koktová může v imaginárním diáři udělat velkou červenou fajfku. Mise splněna na jedničku s padesáti hvězdičkami.
Po poprasku, který způsobila oznámením rozvodu s manželem Josefem Koktou během oslavy svých narozenin i snahou své soukromí obratem zpeněžit prodáváním nového placeného podcastu, zase šokuje veřejnost i fanoušky dost odvážným nákupem.
Jak moc je onen rozvod zakotven v realitě nebo jak moc se jedná o marketingový tah, případně snahu vyhnout se možnosti exekuce kvůli Koktovým dluhům, je ve hvězdách. Dávalo by to nicméně smysl, předmanželskou smlouvu totiž nemají a jakýkoliv nákup se tedy stává součástí společného jmění.
To jsou ale v současné chvíli jen spekulace. Stejně tak se můžeme jen dohadovat, co bude s úspěšným podcastem Agáta a Ornella, který oběma dámám vydělával a velmi pravděpodobně stále vydělává velmi slušné peníze. Agáta Hanychová se nicméně dle vlastních slov cítí Ornellou zrazena a zda bude projekt pokračovat, se teprve uvidí.
„Já jsem se to dozvěděla úplně stejně jako vy. Jsem z toho dost v šoku, že jsem to nevěděla, a že si vlastně Ornella dneska udělala svůj nový podcast, o kterém jsem taky nevěděla. Bůhví, jak dlouho ještě náš podcast bude. Cítím to jako zradu. Jsem z toho překvapená,“ hlásila Agáta krátce po zmiňované oslavě.
Co je naopak empirickým faktem, je to, že Ornella se ničeho nebála a vyrazila nakupovat dům: Pořídila dům pár minut od letiště v pražských Nebušicích za dost ostrých 22,49 milionů korun. 2,49 miliony zaplatila na dřevo, na zbytek si vzala hypotéku.
A nutno dodat, že odvaha Ornelle rozhodně nechybí: Věří si, že bude velmi dobře vydělávat až do pozdního stáří. Redaktoři eXtra.cz totiž v katastru nemovitostí vypátrali, že si influencerka sjednala hypotéku prakticky na celý život: Až do roku 2066, kdy jí bude skoro 74 let.
Měsíční splátka by měla činit něco okolo sta tisíc korun, což znamená, že Ornella do stáří odevzdá bance zhruba 48 milionů korun. Ale kdo ví, třeba počítá s tím, že za ní jednou budou splácet děti. Nebo manžel nemanžel.