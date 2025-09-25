"Močili mi na dveře!" Jana Bobošíková zažila v době televizní krize čistý středověk
25. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Zaměstnanci, kteří nesouhlasili s novým vedením, se prý neštítili ničeho.
Pamatujete na divočinu, která zavládla v České televizi mezi lety 2000 a 2001, když se do funkce dostalo nové vedení a část zaměstnanců se vzbouřila, protože se bála ohrožení nestrannosti média a politických zásahů?
Realita ale zřejmě byla ještě daleko ostřejší, než co se tehdy vůbec dostalo na veřejnost. O turbulentní době se v rozhovoru pro eXtra.cz rozpovídala Jana Bobošíková, která právě s novým vedením spolupracovala.
„Vzpomínám na to jako na dar a jako na obrovskou školu života. Ti zaměstnanci si mysleli, že jim ta televize patří. Byla to situace, která mi dala poznat lidské charaktery,“ zamyslela se politička.
A šlo prý i docela do tuhého: „Situace byla nebezpečná, což si uvědomuju až zpětně. My jsme tehdy dostali ochranku. Ty bouře byly takové, že nám policie doporučila, abychom děti odvezli do zahraničí.“
Došlo i na celkem silný bizár: „Netušila jsem, že se najdou významné herečky, které po vás budou plivat, nebo že televizní tváře, které tam doteď jsou, vám jsou schopny na pracovišti počůrat dveře,“ přidala Bobošíková do placu náležitě ostrou historku.
Kdo přesně jí měl pomočit dveře či jak ví, že to byl právě on či ona, bohužel neprozradila.
Klid nicméně neměla ani poté, co televizní spory odezněly: „Pak následovala celospolečenská pomsta. Dostala jsem se na index. Mého manžela tehdy vyhodili z představenstva česko-německé obchodní komory.“
Se zaměstnanci ale prý rozumnou řeč vést nešlo: „Snažila jsem se s nimi dohodnout, ale oni měli jednu svou pravdu. Právo jako takové je nezajímalo,“ tvrdí Bobošíková rezolutně.
Politických ambicí se mimochodem nevzdala: Letos opět kandiduje do Sněmovny, tentokrát za hnutí Stačilo.