Jedna kombinace vlasů a očí je vzácnější než výhra v loterii. Kdo patří mezi genetické vítěze?
25. 9. 2025 – 10:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na světě je přes osm miliard lidí, přesto jen zlomek z nich nosí opravdu výjimečnou kombinaci vzhledu. Zrzavé vlasy a modré oči se vyskytují tak vzácně, že jejich nositelé patří doslova mezi jedinečné úkazy přírody.
Na planetě s více než osmi miliardami obyvatel se může zdát, že už neexistuje nic opravdu jedinečného. Přesto genetika dokáže vytvořit výjimky, které jsou nesmírně vzácné. Jednou z nich je spojení zrzavých vlasů a modrých očí. Touto kombinací se může pochlubit jen 0,17 procenta lidí, což odpovídá přibližně jednomu člověku z 600. Jinak řečeno, pokud máte tento vzhled, patříte mezi skutečné rarity. Pro představu: většina populace má hnědé nebo černé vlasy a stejně tak převládají hnědé oči. Skupina zrzavých modrookých by se vešla na jediný velký stadion a zůstalo by dost volných míst.
Proč právě zrzaví a modroocí
Zrzavé vlasy jsou výsledkem odlišné funkce genu MC1R na 16. chromozomu. Pokud nepracuje tak, jak by měl, produkují pigmentové buňky více červeného feomelaninu místo tmavšího eumelaninu. Díky tomu vznikají ohnivě zbarvené vlasy, světlá pleť a často i pihy. Celosvětově má tuto barvu vlasů jen malé procento lidí.
Modré oči souvisejí především s genem OCA2 na 15. chromozomu, který řídí množství melaninu v duhovce. Pokud jsou obě kopie genu nefunkční, duhovka obsahuje minimum pigmentu a světlo se rozptyluje tak, že oči vypadají modré. Protože jde o recesivní znak, musí být přítomen od obou rodičů. Spojit oba tyto znaky dohromady je tedy mimořádně nepravděpodobné. Už samotné zdědění jednoho z nich je neobvyklé, natož když se sejdou oba.
Důležitou roli hraje i gen HERC2, který ovlivňuje činnost OCA2 i MC1R. Dokáže zrzavý gen potlačit a místo něj podpořit projevení modrých očí v kombinaci s blond nebo hnědými vlasy. To vysvětluje, proč se zrzavé vlasy a modré oči potkávají tak zřídka. Navíc většina zrzavých lidí má oči zelené, oříškové nebo hnědé. Kombinace s modrou barvou je výjimkou, kterou bychom v běžné populaci hledali marně.
A co zelené oči
Čistě zelené oči se vyskytují také vzácně, ale ve skutečnosti jsou častěji směsí více odstínů – zelené, hnědé nebo šedé. Barva očí je výsledkem působení více než deseti genů, a proto se odstíny velmi prolínají. Není tedy divu, že zelené oči působí neobvykle, ale v porovnání se zrzavými vlasy a modrýma očima nejsou tak výjimečné.
Jeden z milionu
Profesor evoluční biologie Mark Elgar z Melbournské univerzity shrnuje, že právě kombinace zrzavých vlasů a modrých očí je tou nejvzácnější na světě. Jen 0,17 procenta lidí se s ní narodí. Ve velkoměstě o milionu obyvatel byste takového člověka našli sotva jednoho. Vaše genetická výbava je tedy doslova unikátní. Nejde o lichotku, ale o potvrzený vědecký fakt. Pokud patříte mezi tuto nepatrnou menšinu, můžete si být jisti, že na světě nemáte mnoho dvojníků.