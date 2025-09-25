Stovky Izraelců protestovaly na letišti u Tel Avivu proti Netanjahuovi
25. 9. 2025 – 8:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Stovky demonstrantů dnes přišly na Ben Gurionovo letiště nedaleko Tel Avivu protestovat proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi před jeho odletem do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN.
Informovala o tom izraelská média. Podle deníku Haarec lidé v letištní hale protestovali proti válce v Pásmu Gazy a proti vládě, kterou viní z toho, že se nesnaží zachránit rukojmí, kteří tam jsou v zajetí už skoro dva roky.
Demonstranti na Ben Gurionově mezinárodním letišti, které je největším v zemi, mávali izraelskými vlajkami a přinesli transparenty kritizující Netanjahua. Několik jich přišlo také v oranžových vězeňských kombinézách a s maskou Netanjahua, aby připomněli jeho proces, v němž je jako první izraelský premiér v úřadu obžalován, a to z korupce, podvodu a zneužití důvěry. Netanjahu vinu odmítá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií a soudů. Někteří Izraelci ho viní také z toho, že záměrně prodlužuje válku v Gaze, aby se co nejdéle udržel u moci.
Mezi protestujícími na letišti byla dnes také Arbel Jehudová, která strávila v zajetí v Pásmu Gazy 482 dnů, než ji ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás letos koncem ledna propustili s několika dalšími unesenými výměnou za stovku Palestinců z izraelského vězení. "Nemůžeme slavit svátek, dokud se všichni rukojmí nevrátí domů," řekla Jehudová podle deníku Haarec. Židé tento týden slavili od pondělí do dneška svátek Roš Hašana - židovský Nový rok.
Palestinské ozbrojené skupiny drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu. Ozbrojenci z hnutí Hamás při teroristickém útoku 7. října 2023, jímž začala tato válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1200 na místě pozabíjeli. Většinu z rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a která platila týden koncem listopadu 2023 a letos dva měsíce od 19. ledna.
Netanjahu dlouhodobě tvrdí, že k propuštění rukojmích přiměje Hamás jen tvrdý nátlak. Ten měl letos podobu i téměř tříměsíční blokády veškeré humanitární pomoci pro toto palestinské území zdevastované válkou, v němž drtivá většina z jeho dvou milionů obyvatel přežívá v katastrofálních podmínkách. Od minulého týdne vede izraelská armáda rozšířenou ofenzivu ve městě Gaza, kde zřejmě palestinští ozbrojenci rukojmí zadržují. Jejich příbuzní i další Izraelci se ale obávají, že tato ofenziva jejich životy spíše ohrozí, a vyzývají vládu k dohodě o příměří.
Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65.400 Palestinců. Tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje OSN za spolehlivé. Podle různých nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.