Mnichovský pivní festival neotevřel kvůli bombové výhrůžce, souvisí s požárem
1. 10. 2025 – 12:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Mnichovský pivní festival Oktoberfest dnes zůstane kvůli bombové výhrůžce přinejmenším do 17:00 uzavřený.
Podle radnice bavorské metropole to souvisí s požárem rodinného domu na severu města, který si v noci vyžádal rozsáhlý zásah policie a hasičů. Požár byl podle policie založen úmyslně a podle radnice byl nalezen dopis pachatele, který případ spojuje s pivními slavnostmi.
"Kvůli bombové výhrůžce v souvislosti s explozí na severu Mnichova prozatím do 17:00 Tereziánskou louku neotevřeme," uvedla mnichovská radnice na svých stránkách. Na Tereziánské louce se do neděle konají největší lidové slavnosti na světě - pivní festival Oktoberfest. "Existuje odpovídající dopis pachatele," stojí dále v prohlášení bavorské metropole.
Kvůli bombové výhrůžce nařídila policie evakuaci lidí z areálu pivních slavností. Týká se zaměstnanců, návštěvníci se dnes ráno do areálu vůbec nedostali. Policisté nyní mnohahektarový areál prohledávají.
Požár rodinného domu ve čtvrti Lerchenau na severu Mnichova a zvuky výbuchů, které jej provázely, dnes ráno vyvolaly rozsáhlý zásah policie a hasičů. Policie uvedla, že pachatel oheň založil úmyslně kvůli rodinnému sporu, na místě byla nalezena nástražná výbušná zařízení. "K jejich likvidaci jsme povolali speciální síly," uvedla. Nedaleko místa požáru našli policisté jednoho zraněného, který následně zemřel. Jednu další osobu pohřešují, upozornili ale, že není nijak nebezpečná.
Počáteční informace německého bulvárního listu Bild hovořily také o střelbě. Tu ovšem policie nepotvrdila. Informaci o požáru hasiči dostali krátce před pátou hodinou ranní. Kromě rodinného domu při příjezdu našli také několik hořících aut. Policie oblast uzavřela, zavřená zůstala také jedna z nedalekých škol.
Agentura DPA uvedla, že policie našla u jezera nedaleko hořícího domu zraněnou osobu. Později tato osoba zemřela. Zda se jedná o člověka, který založil požár, zatím není jasné.
Případ vyvolal v německých médiích velkou pozornost, mimo jiné právě kvůli tomu, že se v Mnichově konají pivní slavnosti Oktoberfest. Ročně na ně přijedou miliony návštěvníků a doprovázejí je rozsáhlá bezpečnostní opatření.