Milující novomanželé se rozhodli po roce rozvést: Důvod je bizarní
1. 10. 2025 – 11:54 | Zpravodajství | Alex Vávra
V Bhópálu řeší soud neobvyklý rozvod: manželé, které spojila láska ke zvířatům, se po necelém roce manželství rozcházejí kvůli tomu, že jejich pes a kočka spolu nedokážou vyjít.
Rodinný soud v indickém Bhópálu má na stole případ, který by leckdo čekal spíše v anekdotách než v soudní síni. Přesto se jedná o realitu: mladý pár, který se vzal teprve v prosinci 2024, nyní po necelém roce žádá o rozvod. Důvodem však nejsou peníze, žárlivost nebo rodinné spory, ale domácí mazlíčci – pes a kočka, kteří spolu nedokážou vycházet. Manžel je IT specialista pracující z domova, manželka pochází ze severoindického Uttarpradéše a v Bhópálu našla práci. Spojila je láska ke zvířatům – a právě ta je nakonec rozdělila. To, co je původně svedlo dohromady, se proměnilo ve zdroj neřešitelných konfliktů.
Pes versus kočka: bitva bez vítěze
Podle ženy je manželův pes neustálým zdrojem stresu. „Nepřetržitě štěká na mou kočku, pronásleduje ji a několikrát ji dokonce napadl. Kočka je vystrašená, nervózní a někdy i odmítá jíst,“ uvedla během poradenského sezení. Popsala situaci jako nesnesitelnou a dodala, že už se necítí doma v bezpečí ani ona, ani její mazlíček.
Manžel má však jinou verzi. Tvrdí, že se ještě před svatbou dohodli, že žena si nebude brát všechny své domácí mazlíčky do jejich nového společného bytu. Přesto si kočku přivedla. „Navíc se potuluje kolem akvária a vyvolává napětí. A není pravda, že by byla jen obětí – několikrát se sama chovala agresivně vůči psovi,“ hájí se muž.
Soud nařídil opakovaná poradenská sezení a do věci se zapojily i obě rodiny. Ani přes veškeré snahy se však nepodařilo dosáhnout kompromisu. „Snažili jsme se manželům domluvit už několikrát, ale žena odmítá vzdát se své kočky. Děláme vše pro to, abychom toto manželství zachránili,“ uvedl rodinný poradce Šail Avasthí. Přesto je stále pravděpodobnější, že případ skončí rozvodem.
Když mazlíček nahradí partnera
Celý spor přitom není jen kuriozitou pro pobavení. Odborníci v něm vidí odraz širšího trendu v moderní společnosti. „Lidé hledají společnost u domácích mazlíčků a někdy jim dávají přednost před lidskými vztahy. Pokud oba partneři odmítnou ustoupit, manželství se hroutí,“ říká Avasthí. Podle něj tento případ ukazuje, jak lidé stále více spoléhají na zvířata v době rostoucí sociální izolace.
Zajímavé je, že oba manželé mají k domácím zvířatům velmi silné citové pouto – natolik, že jsou ochotni obětovat vlastní manželství. Podle psychologů to ukazuje, jak se v některých vztazích hranice mezi rodinou a mazlíčky postupně stírá. „Je to trend, kdy lidé berou partnerské vztahy na lehkou váhu a věří, že zvířata mohou nahradit lidské pouto,“ dodává Avasthí. Jak celý spor dopadne, zatím není jasné. Faktem však zůstává, že příběh dvou lidí, které spojila láska ke zvířatům, směřuje k rozvodu právě kvůli zvířatům. V Bhópálu tak vznikl paradoxní případ: manželství, které roztrhl pes a kočka, kteří se nikdy nenaučili sdílet jednu domácnost.