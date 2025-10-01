Toto je nejdražší šálek kávy na světě. Z částky i důvodu ceny se vám protočí panenky
1. 10. 2025 – 12:35 | Zpravodajství | Alex Vávra
Dubaj znovu šokuje svět. Nejprve se tu podával šálek kávy za víc než 16 tisíc korun a hned vzápětí město oznámilo otevření nejvyššího hotelu planety. Luxus a rekordy se tu stávají každodenní realitou.
Dubaj je město, kde se luxus a extravagance stávají běžnou součástí každodenního života. Jen málokde na světě se rekordy lámou s takovou samozřejmostí jako právě tady. V posledních týdnech se však událo něco, co zaujalo nejen milovníky kávy, ale i ty, kteří sledují, kam až může sahat lidská touha po velkoleposti. Dubaj se totiž zapsala do Guinnessovy knihy rekordů hned dvakrát – nejdražším šálkem kávy, jaký byl kdy podáván, a oznámením otevření nejvyššího hotelu planety.
Nejdražší káva všech dob
Uprostřed luxusní čtvrti Downtown Dubai, ve vlajkové pobočce kavárenského řetězce Roasters, se v polovině září odehrála událost, která vyvolala vlnu pozornosti po celém světě. Host, jehož jméno nebylo zveřejněno, dostal na stůl kávu za 2 500 dirhamů, tedy přibližně 16 300 korun. Cena, za kterou by si mnozí pořídili dovolenou, byla tentokrát částkou za jediný šálek. Káva nebyla jen obyčejným nápojem, ale rituálem luxusu. Barista ji připravil metodou V60, tedy pomalým ručním přeléváním horké vody přes kávový filtr. Samotný nápoj pocházel z legendárních zrn Panama Esmeralda Geisha, která patří k nejvzácnějším na světě. Tato káva je vyhlášená svými výraznými tóny květin, ovoce a citrusů, což z ní dělá jedinečný senzorický zážitek.
Ani servírování nezůstalo pozadu. Káva byla nalita do ručně broušené křišťálové sklenice Edo Kiriko, která se vyrábí v Japonsku a je známá svými propracovanými vzory. Spolu s kávou host obdržel dezerty laděné do stejného tématu – tiramisu a čokoládovou zmrzlinu, obě připravené z těch samých vzácných kávových zrn. Za tímto rekordem nestojí jen snaha o publicitu, ale i obrovská investice. Dubajský startup, který v době aukce existoval sotva týden, se stal centrem pozornosti celého kávového průmyslu. Na prestižní aukci Best of Panama 2025 koupil dvacetikilovou várku promyté kávy Geisha z farmy Hacienda La Esmeralda. Cena dosáhla 604 tisíc dolarů, což odpovídá asi 14,3 milionu korun. To znamená přes 715 tisíc korun za kilogram – částka, která šokovala odborníky i investory a potvrdila, že Dubaj má ambici stát se globálním centrem luxusní kávy.
Není proto divu, že kávová událost vyvolala vlnu zájmu i mimo gastronomické kruhy. Na trzích se začalo mluvit o kávě nejen jako o běžné komoditě, ale také jako o luxusním investičním artiklu. Dubaj tak svou extravagantní prezentací posunula vnímání kávy na úplně novou úroveň.
Nejvyšší hotel světa
Káva ovšem není jediným rekordem, který Dubaj v poslední době přepsala. Ještě letos se má otevřít hotel Ciel Tower, který se díky výšce 365 metrů a 82 pater stane nejvyšším hotelem světa. Uvnitř bude více než 1 000 pokojů, restaurace, luxusní prostory pro hosty zvyklé na nejvyšší standard, a především lákadlo, které nemá obdoby – nekonečný bazén umístěný v 76. patře. Ten se tak stane nejvýše položeným bazénem tohoto typu na celé planetě a nabídne panoramatický výhled, který nemá konkurenci.
Dubaj tak opět potvrzuje svou pověst města, kde se rekordy lámou s takovou lehkostí, že působí téměř samozřejmě. Ať už jde o kávu, která stojí víc než průměrná měsíční výplata, nebo o hotel, který mění podobu světových horizontů, vždy jde o projekty, které mají jediné společné – přitáhnout pozornost a ukázat, že v Dubaji se sny mění ve skutečnost.