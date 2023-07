Místo tweetů ixka: Musk představil nové logo

Symbolem sociální sítě Twitter je místo dosavadního modrého ptáčka nově bílé X na černé ploše. Nové logo představil majitel firmy Elon Musk a šéfka podniku Linda Yaccarinová. Logo se změnilo na oficiálním profilu twitteru a písmeno X promítli na firemní centrálu v San Francisku. Název profilového účtu zůstává „@twitter“, modrý ptáček ale po aktualizaci stránky zmizel a na jeho místě se objevuje písmeno X.

Změna loga je součástí Muskovy snahy o změnu názvu twitteru. S přejmenováním by Musk zahodil více než 15 let starou a celosvětově známou značku s vysokou hodnotou. Musk je však odhodlán projekt dokončit. Když americký youtuber Marques Brownlee napsal, že bude službu nadále nazývat Twitter, Musk odpověděl: „Ne na dlouho.“

V reakci na nejnovější změny začal na twitteru kolovat hashtag „#GoodbyeTwitter“ (Sbohem, twittere). V reakci na tweet s dotazem, jak se teď bude říkat tweetům, Musk odpověděl „x’s“, česky tedy něco jako „ikska“.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Původní logo Twitteru bylo navrženo v roce 2012 tříčlenným týmem. „Logo bylo navrženo tak, aby bylo jednoduché, vyvážené a čitelné i ve velmi malých velikostech,“ tweetoval jeden z jeho designérů Martin Grasser.

Miliardář a majitel automobilky Tesla a dalších firem koupil společnost Twitter loni v říjnu zhruba za 44 miliard dolarů (tehdy asi bilion Kč). Už na jaře Musk převedl tuto on-line službu do nové společnosti X Corp. Webové stránky x.com jsou od neděle přesměrovány na twitter. Funguje to i v případě, že se k webové adrese přidají názvy jednotlivých profilů. Mohlo by přitom jít o první krok k přechodu z adresy twitter.com na adresu x.com.

Podle ředitele agentury Ami Digital a odborníka na sociální sítě Vladana Crhy jde o překvapivý krok, který symbolizuje zásadní změny celé této sociální sítě poté, co ji převzal Musk. „Z konzervativního marketingového pohledu na značku to nedává smysl - zdá se ale, že Twitter (X) potřebuje radikální kroky, aby změnil nepříznivý trend, kdy mu po převzetí Muskem poklesly reklamní příjmy zhruba na polovinu,“ řekl ČTK Crha.

Musk podle Crhy přinejmenším na nějaký čas přitáhl pozornost médií, která se aktuálně věnovala spíše raketovému růstu konkurenční sítě Threads od společnosti Meta Platforms. Ta získala hned v prvních dnech přes 100 milionů registrovaných uživatelů. Twitter loni uváděl zhruba 240 milionů aktivních uživatelů.

Musk v minulosti opakovaně prohlašoval, že chce twitter rozšířit na platformu nazvanou X, což má být superaplikace s nejrůznějšími funkcemi po vzoru například čínského WeChatu. Kromě udělení licencí na převody peněz ve třech státech USA ale v tomto směru nebyly oznámeny téměř žádné kroky.

Musk o víkendu oznámil, že se „brzy rozloučíme se značkou Twitter“. Musk ale rád provokuje - už v dubnu nechal logo twitteru na několik dní nahradit symbolem recesistické digitální měny dogecoin.

Twitter se pod vedením Yaccarinové, která se stala ředitelkou 5. června, snaží zvrátit propad příjmů z reklamy. Od převzetí Muskem procházela společnost bouřlivými časy - přišlo propouštění, prudký pokles počtu inzerentů a raketový vzestup konkurenční sítě Threads, kterou Meta zprovoznila na začátku července.