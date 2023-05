Elona Muska v čele společnosti Twitter zřejmě nahradí žena

Americký miliardář Elon Musk oznámil, že do šesti měsíců odstoupí z funkce generálního ředitele společnosti Twitter. Bývalý nejbohatší muž světa na sociální síti prozradil, že za sebe našel náhradu. Nezmínil sice, o koho by mělo jít, avizoval však, že to bude žena.

Podle amerických novinářů odkazujících na zdroje obeznámené se situací Musk o této pozici jedná s vysoce postavenou manažerkou médií společnosti NBCUniversal Lindou Yaccarinovou. Jak připomíná BBC, v případě Muska je někdy obtížné poznat, zda svá tvrzení myslí vážně. Když se ho minulý měsíc novinář britské televize zeptal, kdo jej v čele společnosti nahradí, odpověděl, že jmenoval šéfem Twitteru psa. Pokud by ale tento kontroverzní podnikatel skutečně postavil do čela Twitteru ženu, byla by jednou z mála, která se v technologické společnosti dostala tak vysoko. Ženy zastávaly v loňském roce v tomto odvětví pozici CEO jen z 10 procent. Yaccarinová pracuje pro NBCUniversal od roku 2011. Dohlíží na roční příjmy z reklamy ve výši 13 miliard dolarů (zhruba 280 miliard korun) a má velice úzké vztahy s obchodníky a reklamními agenturami. Linda Yaccarinová | zdroj: Profimedia Akcie automobilky Tesla po tomto oznámení vzrostly o více než dvě procenta, upozornila agentura Reuters. Muskova role u Twitteru se změní Investoři se po převzetí Twitteru Muskem za 44 miliard dolarů obávali, že se nebude Tesle dostatečně věnovat. Jejich nedůvěra prudce snížila tržní hodnotu Tesly a sesadila miliardáře z čela nejbohatších lidí planety na druhé místo. Začátkem letošního roku se podle indexu miliardářů agentury Bloomberg opět dostal s 187,1 miliardy dolarů do vedení. Aktuálně je ale podle indexu opět na druhém místě. Hodnota Muskova jmění dosahuje 168 miliard dolarů. Během svého působení v čele Twitteru zavedl řadu nepopulárních změn, včetně zpoplatnění ověřování účtů za osm dolarů či hromadného propouštění. Twitter původně zaměstnával 7500 lidí. V nedávném rozhovoru pro BBC však miliardář přiznal, že jich aktuálně má jen 1500. Nedostatek pracovní síly vyvolal obavy z funkčnosti sociální platformy. Musk uvedl, že jeho role ve společnosti se změní. Působit hodlá jako předseda správní rady a technologický ředitel. Jeho odstoupení z čela sociální sítě si koncem loňského roku odhlasovali uživatelé v jeho vlastní anketě. Miliardář reagoval, že se pozice generálního ředitele Twitteru vzdá, pokud najde někoho „dost hloupého k tomu, aby se této práce ujal“. Nikdo, kdo by dokázal sociální síť udržet při životě, o ni podle něj ale nejevil zájem. Mohlo by vás zajímat Elon Musk se snaží ukončit soudní spor kvůli kryptoměně dogecoin

Musk se díky (nebo spíš kvůli) rekordní ztrátě jmění dostal do Guinnessovky

Musk je prvním člověkem, který zchudl o 200 miliard dolarů

Nový vlastník Twitteru nestojí nad zákonem, varují Muska regulátoři

/ ×