Hledáte na Tinderu vztah? Mnoho uživatelů už ho má, nebo hledá jen zábavu

Lidé, kteří zkoušejí své štěstí na seznamovacích aplikacích, jsou z nich v posledních letech stále více rozčarováni. Nová studie ukazuje, co za tím stojí. Velká část uživatelů na těchto seznamkách nevyhledává romantiku.

Mnoho lidí sáhne po seznamovacích aplikacích s očekáváním romantiky a vidinou dlouhodobého vztahu. Podle nové studie publikované na serveru Mary Ann Liebert však v posledních letech tyto snahy stále častěji končí frustrací.

Výzkumníci oslovili s pomocí online inzerentů osoby ve věku 18 až 74 let a dotazovali se jich na motivaci k používání rozšířené seznamovací aplikace Tinder. Ta je nejvíce populární u lidí ve věku 18 až 25 let. Otázky se týkaly počtu schůzek s potencionálními partnery a shod, jako je zeměpisná poloha, věk, náboženství, politické postoje a mnohé další podrobnosti uvedené na jejich profilu. Odborníci se ptali také na pocity účastníků studie.

Někdo totiž po Tinderu brouzdá čistě pro zábavu, motivací některých lidí však může být samota nebo snaha zvýšit si nízké sebevědomí. To bývá často důvod, proč lidé dávají přednost aplikacím před seznamováním v realitě.

Polovina z téměř 1400 dotázaných uživatelů Tinderu nehledala skutečné rande. Skoro dvě třetiny z nich uvedly, že aplikaci používaly, když měly vztah. Někteří z dotázaných byli dokonce ženatí, uvedla televize NBC News. Podle studie přistupují uživatelé k seznamovacím aplikacím podobně jako k sociálním sítím. Tyto platformy se staly spíše zdroji zábavy a sociálního spojení v online prostoru, přičemž umožňují uživatelům zvyšovat si sebevědomí sbíráním lajků.

Je to jenom hra klamu

Germano Vera Cruz, spoluautor studie a datový vědec a profesor na Université de Picardie Jules Verne ve Francii uvedl, že lidé hledající na Tinderu seriózní vztah mají malou šanci, neboť je tam méně uživatelů se stejným cílem. „Někteří lidé se cítí seznamovacími aplikacemi oklamáni. Pokaždé, když máte novou platformu, lidé si myslí, že by na ní skutečně mohli někoho najít,“ vysvětlil Vera Cruz. „A pak lidé přecházejí z platformy na platformu, ale pokaždé nejsou spokojeni.“

„Možná to bude v jiné aplikaci jinak. Ani nevím, jestli to má cenu zkoušet nebo to za chvíli vzdát. Jsem z tohoto procesu tak unavený,“ uvedl nedávno jeden uživatel Redditu a napsal, že to nikam nevede a že je mu z toho nanic.

Výzkumník to označil za takovou „hru klamu“. Ani lidé hledající pouhé odreagování často podle studie nedostanou, co chtějí. Nejméně spokojení s aplikací byly osoby z této kategorie, které používaly Tinder, aby se vypořádaly se svým negativním chováním a emocemi.

Profesor klinické psychiatrie a spoluautor studie Elias Aboujaoude uvedl, že tyto výsledky jsou v souladu s tím, co mu říkali jeho pacienti, kteří přestali Tinder používat. „Měli pocit, že tráví příliš mnoho času tím, že ho používají jako zábavu nebo aby odvedli pozornost od jiných věcí.“

Naděje existuje

Další překážkou na Tinderu je přílišné zaměření na vzhled. Pokud tedy uživatel nesplňuje jisté standardy krásy, bude to mít velice těžké. Závěry studie jsou ale nakonec nadějné. Lidé používající seznamovací aplikace se zamýšleným účelem nakonec spokojenosti dosáhnou, i když to nebude snadné.

„Nemůžeme popřít skutečnost, že velké procento úspěšných vztahů nyní začíná online. Musíme však k seznamkám přistupovat s větší obezřetností a podle toho, za jakým účelem vznikly, tedy k hledání romantiky.