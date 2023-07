Rozlučte se s ptákem. Musk se chystá změnit logo Twitteru na písmeno X

V sérii příspěvků na svém účtu majitel Twitteru sdělil, že se chystá provést změnu celosvětově nejdříve v pondělí. „Brzy se rozloučíme se značkou twitteru a postupně se všemi ptáky,“ píše Musk.

Like this but X pic.twitter.com/PRLMMA2lYl

Tato změna není překvapivá vzhledem k Muskově dlouhé historii s X, řekl AP Allen Adamson, spoluzakladatel marketingové konzultační společnosti Metaforce.

Miliardář už loni v říjnu sdělil, že „koupě Twitteru je akcelerátorem k vytvoření aplikace X“.

Experti předpokládají, že aplikace X by mohla být inspirována aplikacemi populárními v jihovýchodní Asii, které zahrnují sociální sítě, komunikační aplikace a digitální bankovnictví.

Muskova raketová společnost Space Exploration Technologies Corp. je běžně známá jako SpaceX. A v roce 1999 Musk založil startup s názvem X.com. Tato společnost poskytující online finanční služby je nyní známa jako PayPal.

„Nejsem si jistý, jaká důvtipná vodítka to prozradila, ale líbí se mi písmeno X,“ píše Musk.

Avizovaná změna se na twitteru setkala s kritikou. Změna bude velmi matoucí pro obrovskou část veřejnosti na twitteru, která je již naštvaná, protože Musk provedl spoustu dalších velkých úprav, řekl Adamson a vyslovil názor, že to je „ trefný konec fenomenálního vzestupu ikonické značky a podnikání.“

Musk začátkem tohoto měsíce na své platformě zavedl nové limity, což vyvolalo námitky, že tento krok mohl odehnat zadavatele reklamy a podkopat kulturní vliv twitteru jako tvůrce trendů.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8