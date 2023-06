Hudební vydavatelství žalují Twitter kvůli rozsáhlému porušování autorských práv

Skupina hudebních vydavatelství podala žalobu na společnost Twitter za rozsáhlé porušování autorských práv. Podle nich správci sociální platformy přehlíželi porušování autorských práv ze strany uživatelů.

Žalobu podalo jménem sedmnácti hudebních vydavatelství sdružení The National Music Publishers' Association (NMPA) a požaduje po společnosti Twitter odškodnění ve výši až 150 tisíc dolarů za každé z 1700 porušení autorských práv, píše list The New York Times.

Celkem musí Twitter uhradit 250 milionů dolarů. Podle žaloby podané u soudu v Nashvillu ve státě Tennessee správci sociální sítě ignorují porušování autorských práv uživateli a umožňují jim sdílet hudební videa bez zakoupené licence.

„Twitter je největší platformou sociálních médií, která zcela odmítla licencovat miliony písní ve své službě,“ uvedl v prohlášení prezident NMPA David Israelite. Twitter jedná podle vydavatelů nespravedlivě vůči ostatním sociálním sítím, napsala agentura Reuters. Ostatní sociální sítě a platformy pro sdílení videí, jako je Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat nebo YouTube, uzavřely s hudebními vydavatelstvími dohody ve snaze porušování autorských práv vyřešit.

Těžká rána pro chatrný Twitter

Jak napsal magazín Forbes, YouTube zaplatilo od července 2021 do června 2022 hudebním vydavatelům šest miliard dolarů. Problémy s porušováním autorských práv v případě twitteru trvají už dlouhou dobu. Situace se však zhoršila po jeho převzetí Elonem Muskem. Israelite několikrát Muska v této věci kontaktoval, ale marně. Poté, co se generální ředitelkou společnosti Twitter stala Linda Yaccarinová, by podle šéfa NMPA mělo být prvním úkolem nového vedení vyřešit „obrovské množství nelicencované hudby na platformě“. Společnost na informace o žalobě zatím nereagovala.

Odškodnění je však pro Muska velkou ránou. Poté, co Twitter převzal za 44 miliard dolarů, přišla firma o důvěru inzerentů a dostala se do finančních problémů. Hudební nakladatelé se domnívají, že firma na nelicencovaných hudebních videích profitovala.

Tato díla lákají nové uživatele a zvyšují šance na zobrazení reklam. Také na to podle vydavatelů může mít dopad nedostatek personálu. Twitter aktuálně má méně než dva tisíce zaměstnanců z původních téměř osmi tisíc.