Míroslav Kalousek po 22 letech složil poslanecký mandát

Předseda poslanců TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek složil poslanecký mandát. Jeden z nejvýraznějších českých politiků poslední doby tak učinil prohlášením v úvodu sněmovní schůze. Už v polovině loňského roku oznámil, že nebude letos do dolní komory kandidovat, a načasování svého odchodu dnes vysvětlil brzkým startem předvolební kampaně.

Poslancům Kalousek řekl, že všechny schůze sněmovny se už budou v souvislosti s brzkým vyhlášením voleb konat v rámci volební kampaně. Pokládá za racionální a taktické, aby v diskusi nadále vystupovali zejména poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. Jeho TOP 09 plánuje jít do voleb v koalici s ODS a lidovci, což už dříve politik označil za jedinou možnou cestu. (Kalouskovo prohlášení je ZDE)

"Moje dvaadvacetiletá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní," řekl Kalousek. Omluvil se těm, kteří se někdy jeho vystoupením cítili osobně dotčeni. "Mějte se moc fajn," řekl nakonec a plénum ho odměnilo potleskem. Později, když předstoupil před novináře, Kalousek uvedl, že svým krokem chce pomoci volební koalici TOP 09, ODS a lidovců tím, že na jeho místo přijde starosta Roztok u Prahy a místopředseda TOP 09 Jan Jakob. Slib složí zřejmě ve středu.

Kalousek počítá s dalším působením v TOP 09, kde chce plnit úlohu poradce a mentora. Uvedl, že se dál bude moci účastnit jednání vedení strany.

V polovině prosince, kdy slavil 60 let, Kalousek řekl, že plán odejít ze sněmovny bere jako další ze životních výzev, kterou zvládne. Uvedl také, že s rozhodnutím, co dál, nespěchá. "Mám několik nápadů a možností, ale nechci to uchvátat, a v pravý čas se rozhodnu," uvedl tehdy stejně jako dnes. Že nebude kandidovat ve sněmovních volbách, oznámil loni v červenci.

Když v prosinci hovořil o odchodu z dolní komory, podotkl, že jsou tam lidé, které rád vídá, a to nejenom mezi kolegy, ale i mezi zaměstnanci. Stýskat se mu zřejmě bude i po práci poslance, přípravě na schůze i vystupování na plénu. "Po čem se mi rozhodně stýskat nebude, to je po diskusích s lidmi, kteří opravdu nevědí, o čem mluví, a navíc je jim to jedno. To mne poslední dobou velmi frustruje a na to se těším, že to nebudu muset dělat," konstatoval.

Kalousek byl dosud šéfem poslaneckého klubu TOP 09, což mu jako zkušenému řečníkovi umožňovalo přednostní vystupování na plénu. Předsedou sedmičlenného klubu TOP 09 v dolní parlamentní komoře si poslanci nově zvolili Vlastimila Válka, novým místopředsedou Dominika Feriho.

Politici na Kalouskovi cení zkušenosti i argumentační schopnosti

Předseda ODS Petr Fiala si váží Kalouskových jasných názorů, otevřenosti a politické zkušenosti. Na twitteru dále uvedl, že je mu bývalý ministr financí blízký svým pravicovým myšlením a svým vztahem ke kultuře, zvláště vážné hudbě. Lidovecký šéf Marian Jurečka vyjádřil respekt ke Kalouskově politickému nadání, rétorickým a argumentačním schopnostem. Kalouskův krok označil Jurečka za jeden z historických momentů sněmovny. "I když jsme spolu mnohokrát nesouhlasili, tak vyjadřuji respekt k jeho politickému nadání, rétorickým a argumentačním schopnostem. Díky za to dobré co ve své práci pro Českou republiku udělal," poznamenal na twitteru.

"Ráda bych Miroslavu Kalouskovi za všechnu jeho dosavadní práci poděkovala. Bude mi v Poslanecké sněmovně chybět, protože jako rétor nemá konkurenci," uvedla na twitteru šéfka Top 09 Markéta Pekarová Adamová. V příspěvku mu zároveň slíbila, že udělá vše, aby Česko po volbách už nevedl "neschopný oligarcha". "A jsem si jistá, že k tomu z pozice zakladatele svým umem dopomůžeš," dodala.

"Mirek Kalousek končí po 22 letech ve sněmovně. Respekt! Tisíckrát jsem s ním nesouhlasil, ale vždy to byl vtipný, i když tvrdý soupeř. Hodně štěstí!" napsal na twitteru vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.