Ministři obrany Česka a USA potvrdili zájem uzavřít obrannou dohodu

Ministři obrany České republiky a Spojených států Jana Černochová a Lloyd Austin si dnes ve Washingtonu potvrdili zájem uzavřít vzájemnou obrannou dohodu DCA (Defense Cooperation Agreement).

Oproti podobným americkým smlouvám s jinými státy by měla mít obecnější charakter, nebude například obsahovat zmínku o přesných počtech vojáků. Zmíněno v ní nebude ani zřízení americké základny v Česku. O ní ministři na dnešním setkání nemluvili, řekla po konci schůzky Černochová českým novinářům.

S Austinem se bavili také o modernizaci české armády. Ministryně dostala od svého kolegy osobní příslib, že dohlédne, aby Česká republika měla v USA prioritu v plánovaných modernizačních projektech. Mluvili dnes o akvizicích vrtulníků nebo stíhacích letadel.

Spolupráce Česka a USA

Ministři na jednání podepsali smlouvu o spolupráci mezi českým a americkým zbrojním průmyslem. Tuto dohodu připravila už předchozí vláda Andreje Babiše. Podle ministerstva obrany bude smlouva platná deset let a jejím účelem je zajistit, aby podniky z jednoho státu, které chtějí dodávat vojenský materiál do druhé země, nebyly diskriminovány.

„Dohoda významně usnadní podnikům českého obranného a bezpečnostního průmyslu získat americké obranné veřejné zakázky, což je v tuto chvíli blokováno americkou legislativou, která preferuje dodavatele z USA,“ uvedlo ministerstvo.

Podpis smlouvy Černochová označila za signál, že Spojené státy mají zájem s Českem smlouvy uzavírat. S Austinem si potvrdili zájem na vzniku česko-americké obranné dohody, kterou má v současné době se Spojenými státy uzavřenou už většina států NATO.

Ministerstvo již dříve uvedlo, že dohoda právně zastřeší dlouhodobou spolupráci mezi Českem a Spojenými státy v obranné oblasti a posílí českou kooperaci s USA i atlantickou vazbu. Jednání o konkrétní podobě smlouvy budou zřejmě trvat několik měsíců. I nadále by o případném pobytu spojeneckých vojáků na českém území rozhodoval český parlament.

O zřízení americké základny v České republice, o které se Černochová v minulosti zmiňovala a kterou by v ČR ráda viděla, s dnes Austinem nemluvila. Pokud by podle ní byl v Česku většinový zájem základnu zřídit, je připravena o ní jednat. Zdůraznila, že zájem musí být oboustranný. Jde totiž podle ní také o to, zda Spojené státy, které budou moci využívat dvě základny na Slovensku, by vůbec měly zájem o další základnu ve stejném regionu.

Dohoda Slovenska s USA počítá s tím, že američtí vojáci budou moci využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť na Slovensku a že Bratislava by mohla získat přes 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun) na jejich modernizaci. Slovenská vláda text smlouvy schválila v lednu. S dohodou pak v únoru souhlasil parlament a následně ji ratifikovala prezidentka Zuzana Čaputová. Ta prosadila k dohodě takzvanou interpretační doložku, podle které se dokumentem nezřizují vojenské základny na Slovensku ani se na jeho území neumisťují například jaderné zbraně a o působení amerických vojáků v zemi bude nadále rozhodovat slovenská vláda či parlament. Podobnou doložku přidaly k dohodě i Spojené státy.

Česká armáda i pomoc Ukrajině

Dalším tématem jednání byla modernizace české armády. Černochová dostala osobní příslib Austina, že dohlédne na to, aby Česko mělo v rámci svých modernizačních projektů pro Spojené státy „jasnou prioritu“. Mluvili o tom, kdy by se na Českou republiku v případě zájmu o některou vojenskou techniku z USA dostala řada, protože kvůli válce na Ukrajině se celosvětově zvýšil zájem o zbrojní nákupy. Černochová před Austinem také zmínila, že česká vláda v bude příštích měsících rozhodovat o budoucnosti českého nadzvukového letectva.

Ministři se zmínili také o vrtulnících, které ČR u USA kupuje. „Bavili jsme se o tom, zda by nepřišly dřív nebo jich nepřišlo větší množství,“ řekla Černochová a zmínila i možnost pořídit již použité helikoptéry od amerických ozbrojených sil. Nyní má Česko objednáno 12 vrtulníků, armáda by podle ministryně chtěla kolem 30 strojů.

S Austinem mluvila i o pomoci Ukrajině. Americký ministr podle ní vyslovil „obrovské poděkování“ české vládě za to, jak se postavila ke krizi na Ukrajině, a to z pohledu dodávek vojenské techniky i pomoci uprchlíků. Černochová řekla, že z jednání měla pocit, že česká aktivita vůči Ukrajině může vylepšit pozici při jednáních o vojenských dodávkách z USA do ČR. Austina ujistila, že Česko je připraveno na Ukrajinu poslat více vojenského vybavení.

Zopakovala, že se Česká republika chystá dodržet závazek vůči Severoatlantické alianci a v roce 2025 vydávat na svou obranu dvě procenta HDP. Zmínila také spolupráci při vytváření alianční jednotky na Slovensku. Na závěr svého úvodního projevu Černochová pozvala Austina do Prahy.

Americký ministr řekl, že se s Černochovou potkávají v kritickém okamžiku pro evropskou bezpečnost kvůli nevyprovokované agresi Ruska na Ukrajině. „Oceňuji postoj váš a vaší vlády k poskytnutí vojenské a humanitární pomoci Ukrajině,“ řekl Austin. Vyzdvihl také české zapojení do alianční skupiny na Slovensku. Připomněl jeden z hlavních cílů cesty Černochové do USA, a to repatriaci ostatků generála Františka Moravce.

Podle vyjádření Pentagonu Austin rovněž upozornil na paralely mezi nynějším vývojem na Ukrajině a invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa před více než 50 lety.

„Vím, že Češi tady dnes slyší ozvěny minulosti. A my si pamatujeme odvahu a odhodlání, kterou Češi prokázali v roce 1968, když čelili útočícím tankům přijíždějícím z Moskvy. Takže není překvapením, že jste se postavili za suverenitu a sebeobranu Ukrajiny,“ řekl.