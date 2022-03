Černochová nejede na setkání V4 v Maďarsku, kritizuje přístup Maďarů k Ukrajině

Ministryně obrany Jana Černochová nepojede příští týden na setkání ministrů obrany zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) v Maďarsku. Zapojila by se tím podle svých slov do maďarské volební kampaně. Uvedla to dnes na twitteru.