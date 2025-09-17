Ministerstvo vyškrtne operace nádorů prsu z jednodenní chirurgie
17. 9. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo zdravotnictví na doporučení České chirurgické společnosti vyškrtne operace zhoubných nádorů prsu ze seznamu výkonů vhodných pro jednodenní péči, kam je zařadilo před dvěma lety.
Od ledna příštího roku by už tuto diagnózu měla řešit jen nemocniční onkologická centra. Serveru Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.
Malé kliniky jednodenní chirurgie, kterým už zdravotní pojišťovny takovou operaci neproplatí, ale namítají, že to poškodí pacientky. Vzrostou podle nich lhůty na operace.
"Ministerstvo zařadí do úhradové vyhlášky na příští rok - ve shodě se stanoviskem odborných společností - už jen neonkologickou mamární operativu. Onkologické pacienty už tak opravdu nebude možné řešit v rámci jednodenní péče," sdělil serveru Jakob.
Šéf Asociace poskytovatelů jednodenní péče Dalibor Štambera varoval, že některé pacientky s rakovinou v prsu se na operaci dostanou až za půl roku. "Všechno znovu nabere skluz, zhorší se dostupnost," tvrdí.
Jednodenní péče se totiž podle něj zaváděla mimo jiné i proto, aby se čekání na operace zkrátilo. "Což se i daří. Kliniky jednodenní chirurgie zvládnou odstranit až 650 nádorů ročně. Odoperují tedy necelou desetinu všech pacientek s rakovinou prsu v Česku," uvedl Štambera.
Malá pracoviště navíc podle něj fungují mnohem levněji než velká centra. Zbudou tak peníze na větší množství pacientů. "Ministerstvo i odborné společnosti by se proto měly snažit jednodenní chirurgii spíše podporovat. Místo toho ji ale nesmyslně podkopávají," dodal.
Předseda České chirurgické společnosti Jiří Moláček ale tvrdí, že Česko nemá problém s nedostatkem pracovišť, která by se o pacientky s rakovinou prsu postarala. "Řešit by se mělo spíš to, kdo nemocné ženy operuje a v jaké kvalitě," uvedl. Malé kliniky jednodenní chirurgie se totiž podle něj na zákroky, jako je operace zhoubného tumoru, absolutně nehodí.
Operace v režimu jednodenní péče jsou sice podle něj u některých pacientek možné, rozhodně by se ale neměly provádět na sálech soukromých klinik. Vždy by se do nich měla pouštět jen akreditovaná onkologická centra, míní.