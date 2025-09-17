Dnes je středa 17. září 2025., Svátek má Naděžda
17. 9. 2025 – 11:00 | Magazín | Žanet Ka

Malá, ale mocná. Supersemínka, která nastartují životní energii
zdroj: Freepik.com
Semínka nejsou jen ozdoba na pečivu. Naši předkové je považovali za zdroj síly a zdraví, a moderní výzkumy jim dávají za pravdu. Vybrali jsme šest druhů, které stojí za to zařadit do jídelníčku.

Naši předkové věděli, co dělají. Semínka tvořila kdysi až třetinu jejich jídelníčku. Byla snadno dostupná, výživná a dodávala sílu i po těžké fyzické práci. Dnes se k nim vracíme z jiných důvodů: hledáme přirozený zdroj energie, vitamínů a látek, které podporují imunitu, trávení i psychickou pohodu. Semínka jsou zkrátka malý, ale mocný dar přírody.

1. Chia: drobná perla s velkým účinkem

chia zdroj: Freepik.com

Dvě lžíce chia semínek dodají tělu až 30 % denní dávky hořčíku a 40 % vlákniny. Obsahují také cenné antioxidanty a omega-3 mastné kyseliny, které prospívají srdci i mozku. Díky nim se budete cítit déle sytí a váš metabolismus bude pracovat plynuleji.

Jak použít:

  • vmíchejte je do ranní kaše nebo smoothie,
  • nechte nabobtnat v mléce či rostlinném nápoji a připravte si populární chia pudink,
  • posypte jimi salát nebo jogurt.

2. Len: jemný bojovník s velkou silou

Lněná semínka zdroj: Freepik.com

Lněná semínka jsou malý poklad plný omega-3, 6 i 9 mastných kyselin. Působí protizánětlivě, pomáhají tělu odbourávat stres a podporují hormonální rovnováhu, zejména u žen. Navíc jsou bohatá na lignany, rostlinné estrogeny, které chrání před některými civilizačními nemocemi.

Tip: tělo dokáže lněná semínka využít nejlépe v mleté podobě. Proto je ideální umlít je těsně před použitím.

Jak použít:

  • přidejte lněnou mouku do chleba či koláčů,
  • posypte jimi salát, polévku nebo domácí pomazánku,
  • smíchejte s jogurtem a ovocem jako rychlou svačinu.

3. Amarant: bezlepková alternativa s kouzlem historie

Amarant zdroj: Freepik.com

Amarant znali už staří Aztékové, kteří si ho cenili jako „zrno bohů“. Je přirozeně bezlepkový, bohatý na vlákninu, vitamín A a minerály. Posiluje trávení, podporuje zdravý spánek a díky obsahu antioxidantů chrání i zrak.

Jak použít:

  • vařte ho podobně jako rýži či quinoa,
  • připravte z něj sladké tyčinky: smíchejte amarant s dalšími semínky (dýňovými, slunečnicovými…), medem a ořechy a nechte ztuhnout,
  • zkuste amarantovou mouku v bezlepkovém pečivu.

4. Dýňová semínka: zelené zlato pro imunitu

Dýňová semínka zdroj: Freepik.com

Dýňová semínka obsahují obrovskou dávku vitamínu B3 (PP)- 100 gramů pokryje až 150 % denní potřeby. Jsou plná zinku, který podporuje imunitu, zdraví pokožky i vlasů. V lidové medicíně se používají při cukrovce, artritidě i potížích s prostatou.

Jak použít:

  • opražte je nasucho na pánvi a posypte jimi salát,
  • přidejte do chleba, slaných sušenek nebo granoly,
  • rozmixujte na máslo podobné arašídovému.

5. Černý kmín: voňavý ochránce zdraví

Černý kmín zdroj: Freepik.com

Černý kmín má specifickou, kořeněnou chuť a odedávna se považuje za léčivý. Obsahuje třísloviny, vitamíny a minerály, které podporují imunitu a chrání proti zánětům. V arabských zemích se mu přezdívá „semeno požehnání“.

Jak použít:

  • posypte jím brambory pečené se sýrem,
  • přidejte ho k pečené zelenině,
  • využijte do domácího chleba a placek.

6. Hořčičná semínka: pálivá energie pro tělo

Hořčičná semínka zdroj: Freepik.com

Hořčice není jen pikantní doplněk, ale i zdroj cenných minerálů: selenu, zinku, manganu a železa. Podporuje spalování kalorií, zrychluje metabolismus a posiluje obranyschopnost.

Jak použít:

  • dijonská hořčice ozvláštní salátovou zálivku,
  • hořčičná semínka rozvařená v omáčce dají jídlu pikantní šmrnc,
  • skvěle chutnají v marinádách na maso i zeleninu.
Malý rituál pro velké zdraví

Zařazování semínek do jídelníčku není žádná věda. Stačí mít doma dózu s chia, lnem nebo dýňovými semínky a každý den je přidat do alespoň jednoho jídla. Tyto drobné rituály mohou dlouhodobě podpořit nejen trávení a imunitu, ale i náladu a psychickou odolnost.

Semínka jsou malá, ale jejich síla je obrovská. Přinášejí do života to, co dnes tolik potřebujeme- přírodní energii, stabilitu a pocit, že se vracíme k jednoduchosti, která funguje.

Jak uchovávat semínka, aby si zachovala sílu a chuť:

  • V suchu a chladu- ideálně ve spíži, kde není přímé slunce.
  • V uzavřené dóze- semínka snadno žluknou, proto jim prospívá ochrana před vzduchem.
  • Lněná a chia semínka- lepší je skladovat v lednici, zvlášť po umletí.
  • Dlouhodobě- pokud kupujete větší balení, část zamrazte, vydrží tak měsíce bez ztráty kvality.
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

