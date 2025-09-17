Věda i veřejnost v šoku. Kosatka promluvila lidským hlasem!
17. 9. 2025 – 9:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Kosatky nejsou jen obávaní predátoři oceánů, ale i fascinující mistři komunikace. Dokážou napodobit lidská slova, mají vlastní kulturu a jejich mozek patří k nejkomplexnějším v živočišné říši.
Kosatky, mořští vládci s černobílým kabátem, nás fascinují už dlouho. Jsou to dravci, před jejichž přítomností prchají i velcí bílí žraloci, a zároveň inteligentní tvorové s neuvěřitelnými schopnostmi komunikace. Nedávné výzkumy ukazují, že tyto delfíny na steroidech – protože kosatky nejsou technicky velryby, ale největší členové delfíní čeledi – spojuje nejen lovecká strategie, kultura a společenské chování, ale také schopnost napodobovat lidskou řeč. A právě tohle zjištění u lidí vyvolává směsici nadšení, úžasu i děsu.
Když kosatka řekne „ahoj“
V roce 2018 se světem rozletěla zpráva, že kosatka jménem Wikie, žijící v Marinelandu ve francouzském Antibes, byla vycvičena k napodobování lidských slov. Dokázala říct „hello“, „pápá“, „Amy“ i počítat „one, two, three“. Uměla také vydat zvuk jako vrzající dveře a napodobit slona. Vědce ohromilo, že Wikie se nejen učila nové zvuky od svého mláděte či jiných kosatek, ale dokázala zopakovat i zvuky, které do jejího přirozeného repertoáru vůbec nepatří. Někteří posluchači jejího „ahoj“ žertovali, že zní démonicky, jiní se smíchem připomínali hlas z hororových spiritistických krabiček. Ale byli i tací, které Wikie dojala k slzám, protože jim připomněla, jak krásný a záhadný svět kolem sebe máme.
Mozek plný záhybů a kultura pod hladinou
Co stojí za těmito schopnostmi? Odpověď se skrývá v kosatčím mozku. Váží přes pět kilogramů, což je třiapůlkrát víc než lidský mozek, a jeho neokortex je nejvrásčitější na planetě – dokonce víc než ten náš. Tyto záhyby znamenají obrovskou plochu pro nervovou tkáň, která zpracovává myšlení, paměť, emoce a řešení problémů. Lori Marino, neurovědkyně zabývající se inteligencí zvířat, připomíná, že kosatky mají ve srovnání s velikostí mozku ještě více neokortexu než lidé. Jinými slovy – jejich mozek je mistrovské dílo evoluce.
A komunikace u nich není jen biologická nutnost, ale i kulturní fenomén. Kosatky si předávají zvyky z generace na generaci. Zatímco některé tradice se týkají lovu nebo výchovy mláďat, jiné jsou prostě „módní výstřelky“. V 80. letech mladé kosatky v severním Pacifiku nosily mrtvé lososy na hlavách jako bizarní čepice. O dekádu později móda zmizela – a v roce 2024 se zase vrátila. Jinde, u Pyrenejského poloostrova, se kosatky pustily do ničení lodních kormidel, čímž zmátly i zkušené mořské biology.
Napodobování lidských slov se tedy dá chápat jako další pokus o kontakt. Marino vysvětluje: „Pokud vás jiný druh drží v nádrži, krmí vás a žádá, abyste něco dělali, logicky chcete navázat komunikaci, chcete oslovit toho druhého.“
Budoucí výzkumy, například ty s využitím polí hydrofonů a dronů, by nám mohly pomoci rozluštit, co si kosatky vlastně sdělují při svém hvízdání a klapání. Zatím nevíme, co znamenají jejich „věty“ a zda chápou smysl lidského „ahoj“. Ale víme jedno: kosatky mají mozek i kulturu, které je staví mezi nejzajímavější tvory na Zemi. Ať už je jejich hlas pro někoho děsivý, nebo nádherný, jedno je jisté – když kosatka promluví, stojí za to poslouchat.