Ministerstva plánují velké škrty, chtějí zrušit stovky míst

Počet míst ve státní správě by se měl od počátku příštího roku meziročně snížit o téměř 770 míst. Vyplývá to z návrhu ministerstva vnitra, který má ve středu schválit vláda. Na ministerstvech by se měly zrušit nejen řadové úřednické pozice, ale i některá vedoucí místa. Na platy úředníků by se v příštím roce mělo podle návrhu vydat 34,34 miliard korun, což je o zhruba 1,42 miliardy více než letos.