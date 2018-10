Exnáměstek Závodský se soudí s ministerstvem financí. To chce nyní utnout i jeho státní službu

9:30

Životnost jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o 10 let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by přitom stál zhruba 200 miliard, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Nový jaderný blok by měl vzniknout právě v elektrárně Dukovany, jejíž životnost by měla podle dosavadních předpokladů skončit kolem roku 2035.