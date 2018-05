Migrační vlna 2.0: Zaplaví Evropu 12 milionů Afričanů?

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Příliv migrantů, který Evropa zažila před třemi lety, mohl být předehrou k několikanásobně větší uprchlické vlně mířící do Evropy z oblasti afrického Sahelu.

Před třemi roky se do Evropy valila migrační vlna. Během několika měsíců tehdy dorazil na starý kontinent více než milion uprchlíků ze Sýrie a dalších zemí Blízkého i Středního východu a Afriky.

Některé evropské státy se s přílivem migrantů dodnes nevypořádaly. Je přitom možné, že byl jen předehrou migrační tsunami z afrického kontinentu.

Pryč z chaosu!

David Beasley, výkonný ředitel Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) už několik měsíců varuje před aktivitou islamistických skupin v oblasti Sahelu na jižním okraji Sahary. Upozorňuje, že se může stát spouštěčem nové migrační vlny mířící na sever, do Evropy.

Sahel tvoří pás táhnoucí se od východu na západ Afriky, ve kterém žije stejný počet lidí jako v Evropské unii – na 500 milionů. Patří do něj Burkina Faso, Čad, Džibutsko, Eritrea, Mali, Mauritánie, Niger, Senegal, Súdán a části dalších států. Některé oblasti mají pod kontrolou bojůvky islamistických skupin – odnože Al-Káidy, nigerijské Boko Haram nebo somálského aš-Šabábu.

"Tyto skupiny zabavují lidem úrodu a berou jim to poslední, co mají," cituje Beasleye deník Guardian.

Beasley upozorňuje, že do Sahelu přicházejí bojovníci Islámského státu, poraženého v Iráku a Sýrii a terorizují vesničany. "Spojili se s místními extremisty a mohou vyvolat další proud migrantů do Evropy," varuje ředitel potravinové filiálky OSN.

V některých státech Sahelu pomáhají udržet stabilitu vojáci západních zemí, zejména Francouzi, ale i Češi, kteří působí v Mali. Beasley však poukazuje na to, že je jich zoufale málo. Vyzývá evropské vlády, aby stabilitě Sahelu přispívali víc a posílili své jednotky i dodávky potravin.

"Řekl bych Evropanům tohle: Pokud máte problémy, když je destabilizovaný stát velikosti Sýrie o 20 milionech obyvatel a přichází k vám milion uprchlíků, tak počkejte, až teroristé rozvrátí státy Sahelu, kde žije půl miliardy lidí," varuje Beasley a nabádá: "Měli byste se konečně probudit!"

Pokud budeme brát toto varování vážně, můžeme odhadnout, jaká kalvárie by mohla Evropu potkat, kdyby Sahel dopadl podobně jako Sýrie.

Sýrie měla v roce 2011, tedy před válkou, 22 milionů obyvatel. Polovina z z nich musela opustit domovy a více než pět milionů Syřanů uteklo do zahraničí. Z toho jich přes půl milionu dorazilo do Evropy. To znamená, že v Evropě našel útočiště téměř každý čtyřicátý Syřan.

Kdybychom počítali s tím, že z chaotického a válečného Sahelu uteče do Evropy každý čtyřicátý obyvatel, vyjde nám číslo 12 milionů. Tolik Afričanů by v případě děsivého "syrského" scénáře mohlo zaplavit starý kontinent.

Islamisté je podle Beasleye mohou k odchodu do Evropy pobízet a sami se mezi ně vmísit.

Vzhůru do Eldoráda!

Angela Merkelová prosazuje názor, že místo úsilí, jak snížit aktuální čísla přicházejících migrantů, se Evropská unie musí zaměřit na snahu vyřešit příčiny migrace. Německá kancléřka se postavila do čela evropských politiků, kteří chtějí Afriku včetně oblasti Sahelu hospodářsky stabilizovat. Spřádá investiční projekty, předpokládá, že africkým státům pomohou k růstu i stabilitě a migraci omezí.

"Když bude beznaděj příliš velká, mladí Afričané se jednoho dne seberou a půjdou hledat štěstí jinam. Takže pokud pomůžeme Africe, pomůžeme sami sobě. Budeme ve větším bezpečí," prohlásila šéfka německé vlády, když ve skupině dvaceti nejvyspělejších zemí světa (G20) prosazovala investiční plán – Kompakt s Afrikou. Jeho podstatou je státní podpora a garance soukromých investic, které pozvednou ekonomiky afrických zemí.

Už před tím její vláda připravila projekt, který vládními pobídkami a zárukami usnadňuje německým firmám podnikat na černém kontinentu, a plán "Pro! Afrika" zaměřený na digitalizaci afrických zemí.

Ne všichni ale její optimismus sdílejí. Kancléřčin strategický spojenec, francouzský prezident Emmanuel Macron podotkl, že existovala spousta podobných plánů, takže "pokud by to bylo tak jednoduché, problém by už byl dávno vyřešen".

Americký list Wall Street Journal ve své analýze předpokládá, že ekonomický růst v Africe může emigraci do Evropy povzbudit, protože cesta není zadarmo. Deník upozorňuje, že do Evropy míří desítky tisíc mladých mužů také ze západoafrického Senegalu, na africké poměry stabilní a prosperující země. Nevyhání je hlad, bída nebo obava o život. Mladíci si prostě vydělali peníze.

Tak proč by zůstávali doma, když mají peníze na cestu pryč – do Eldoráda?