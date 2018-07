Metnar svůj 'plagiát' nyní analyzuje. Babiš ho podpořil

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se k problému s neuváděním zdrojů ve své diplomové práci vyjádří do konce týdne. Premiér Andrej Babiš ho ve funkci nechá, dokud nedostane konečné vyjádření z vysoké školy. Na nedostatky v Metnarově magisterské práci z roku 2004 na Ostravské univerzitě upozornila Česká televize.

"Co jsem četl, jeho diplomka i podle expertů plagiát není, protože použitou literaturu uvedl ve zdrojích. Ano, měl uvést citace," napsal později.

"Je to jiná situace, protože on text uvedl v literatuře," porovnal Babiš Metnarovu kauzu s případy údajného plagiátorství, kvůli nimž v posledních týdnech rezignovali ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Metnar oznámil, že se ke své diplomové práci vyjádří do konce týdne. Podle České televize Metnar v diplomové práci z roku 2004 řádně neuváděl citované zdroje.

Rezignace je pořád ve hře

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. Česká televize uvedla, že jeho diplomová práce obsahuje seznam použitých zdrojů, je v ní ale velmi málo průběžných odkazů. Některé strany jsou převzaty nebo jen mírně upraveny bez jasného vyznačení, že jde o převzatý text.

Metnar v reportáži nevyloučil rezignaci, pokud by se podezření z plagiátorství potvrdilo. "Diplomovou práci analyzuji a očekávám, že se vyjádřím do konce týdne," napsal dnes ministr Na dotaz, zda o záležitosti mluvil s Babišem, odpověděl, že s ním je v kontaktu a průběžně ho informuje.

Podle Zemana je plagiát zločin

Vedoucí Metnarovy diplomové práce, nyní místostarostka Příbora Dana Forišková (KDU-ČSL), serveru iDNES.cz řekla, že pokud se Metnarovo pochybení prokáže, měl by podle jejího názoru rezignovat. Forišková uvedla, že vždy upozorňovala studenty na nutnost uvést zdroj. "Vedla jsem několik prací jak na Vysoké škole báňské, tak na Ostravské univerzitě a když jsem přišla na to, že student něco opsal, tak jsem ho na to upozornila. Ale nemusíte na všechno přijít," řekla serveru.

Mluvčí školy Adam Soustružník řekl, že si zástupci univerzity musí nejdříve prostudovat Foriškové posudek k Metnarově práci. Dodal, že Forišková v současnosti zaměstnankyní univerzity není.

Server Blesk Zprávy v úterý uvedl, že Babiš chce počkat na výsledek analýzy Metnarovy práce. Na rozhodnutí předsedy vlády odkázal i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. "Nyní nebudeme věc komentovat. Pan premiér již oznámil, že vyčká na výsledky analýzy předmětné práce," napsal Ovčáček. Zeman minulý týden v rozhovoru řekl, že plagiátorství je krádež a jakýkoliv ministr, kterému je prokázána krádež, by měl nejen odstoupit, ale ani neaspirovat do veřejné funkce.

Neúplný plagiát

Média citují IT specialistu Vysoké školy ekonomické Jana Macha, podle kterého diplomovou práci Metnara nelze označit za plagiát jako v případech ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) a ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kteří museli ve svých funkcích kvůli plagiátorství skončit.

Mach dnes řekl, že práce, kterou Metnar obhájil v roce 2004 na Ostravské univerzitě existuje jen v tištěné podobě, a není tedy možné ji zkontrolovat v antiplagiátorském softwaru. Při posuzování Metnarovy práce ji porovnal s knihou prorektora pro vědu na Vysoké škole ekonomické v Praze Petra Musílka, kterou Metnar uvedl v seznamu použité literatury. Na několika stranách kontrolované práce přitom podle Macha autor z této knihy čerpá, aniž by ji uvedl jako zdroj. "Neoznačil bych to jako plagiát, ale za horší práci se zdroji," konstatoval.