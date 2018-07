Nadávali jí do monster, zároveň přinesla naději milionům lidí

Rodiče chlapce Thymiana dostanou od ministerstva vnitra odškodné 30 tisíc korun za to, že matrika původně nezapsala neobvyklé jméno jejich syna. Pravomocně o tom rozhodl pražský městský soud po zásahu Ústavního soudu.

Pokud bytové družstvo Svatopluk podá ústavní stížnost, je v kompetenci ústavních soudců odložit vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vyklizení domů v Horoměřicích u Prahy . Vyplývá to z minulých kauz řešených Ústavním soudem.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban uvedl, že pokud by věděl, že těžební společnost OKD skončí ve vlastnictví finanční skupiny Zdeňka Bakaly , nikdy by ve vládě pro privatizaci menšinového státního podílu nehlasoval.

Irsko nemusí vyhovět evropskému zatykači vydanému Varšavou a předat do Polska konkrétní osobu, dojdou-li irské soudy k závěru, že by se tento člověk v Polsku nedočkal spravedlivého soudu . Rozhodl tak soud Evropské unie.

Akademické senáty vysokých škol by se od nastávajícího akademického roku měly pravidelně zabývat problematikou plagiátorství a nedovoleným zpracováním závěrečných prací za úplatu. Vyzvalo je k tomu předsednictvo Rady vysokých škol.

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont, o jehož vydání z Německa do Španělska usiloval Madrid, se o víkendu vrátí do Belgie, kam se po útěku z vlasti uchýlil. Ve Španělsku čelí obvinění ze vzpoury.

Ministerstvo vnitra má k dispozici 17 bytů, které může poskytnout klientům společnosti H-System . Nabídku učiní v příštích dnech. Na twitteru to dnes uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Z kauzy je mu lidsky zle, ale soudy je podle něj potřeba respektovat.

. Zedník čelí kritice za to, že skoupil se svými partnery desítky bytů, často v lokalitách, kde většina nájemníků žije ze sociálních dávek. Zedník už kvůli tomu pozastavil své členství v ODS a stáhl kandidaturu v komunálních volbách.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se dohodl se svým asistentem v Evropském parlamentu Janem Zedníkem na ukončení pracovního poměru. Důvodem je Zedníkovo podnikání s nemovitostmi. Pospíšil to dnes oznámil na svém

