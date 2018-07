Merkelová ustoupila, tranzitní centra budou. Rakousko reaguje ochranou jižní hranice

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Krize německé vlády kvůli migračnímu sporu včera skončila. Kancléřka Angela Merkelová po čtyřhodinovém jednání souhlasila s plánem tranzitních center na hranici s Rakouskem, která prosazoval ministr vnitra Horst Seehofer. Z center budou již jinde v EU registrovaní migranti vraceni zpět. Rakouský kancléř Sebastian Kurz už oznámil, že v takovém případě jeho země posílí ochranu své vlastní jižní hranice.

"Dohodli jsme se," řekl po jednání CDU a CSU Seehofer. Dohoda podle něj přináší udržitelné řešení migrační otázky a také způsob, jak na německo-rakouské hranici zastavit migranty, kteří do Německa míří protiprávně.

Spor ohrožoval nejen budoucnost spolkové vlády, ale také tradiční unii sesterských vládních stran Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Merkelové a Seehoferovy bavorské Křesťanskosociální unie (CSU).

Jeho ústředním bodem byl Seehoferův požadavek odmítnout již na německých hranicích ty migranty, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, ve Švýcarsku nebo Norsku. Merkelová byla proti, neboť se obávala dominového efektu na evropských hranicích, nejdříve proto požadovala bilaterální dohody s jednotlivými unijními zeměmi.

Seehofer se vyhodit nenechal

Kancléřka na noční tiskové konferenci po jednání špiček CDU a CSU oznámila, že kompromis počítá s tím, že migranti umístění v tranzitních střediscích budou vraceni do země první registrace až po dohodě s dotčenými státy. Pokud taková úmluva existovat s danou zemí nebude, chce Německo další postup s vracením migrantů řešit v rámci dohody s Rakouskem.

Odmítání vybraných migrantů na hranicích je podle stanoviska spolkové vlády přípustným opatřením, které neodporuje takzvaným dublinským dohodám, které řeší unijní azylová pravidla. Celý spor mezi Seehoferem a Merkelovou byl tedy spíše politickou otázkou.

Seehofer před dnešní schůzkou listu Süddeutsche Zeitung řekl, že se nachází v situaci, která je pro něj nepředstavitelná. Prý se nenechá z vlády propustit kancléřkou, které pomohl po loňských volbách do sedla.

Při stranické poradě CSU Seehofer v neděli podle zdrojů z jednání nastínil tři možné scénáře řešení krize. Buď ustoupí v otázce migrační politiky kancléřce Merkelové, nebo se jí postaví. To by vedlo k tomu, že by ho kancléřka zbavila funkce a vládní koalice by se mohla rozpadnout. Třetí možností je jeho demise, které prý dával přednost.

Otázka ochrany hranic EU

Po uzavření německé dohody připravuje rakouská vláda opatření k ochraně své jižní hranice. Podle agentury APA to ve společném stanovisku oznámil kancléř Kurz, vicekancléř Heinz-Christian Strache a ministr vnitra Herbert Kickl.

Zároveň sdělili, že Rakousko očekává rychlé objasnění pozice německé vlády. Ujistili přitom, že rakouská vláda je každopádně připravena na veškeré možné scénáře. "(Rakouská) spolková vláda je připravena zejména zavést opatření k ochraně naší jižní hranice," konstatuje se podle APA ve stanovisku.

"Německé úvahy opět dokazují, jak důležitá je společná ochrana vnějších evropských hranic, a potvrzuje se oprávněnost rakouského stanoviska, že Evropa bez vnitřních hranic je možná pouze s fungujícími vnějšími hranicemi," uvedli Kurz, Strache a Kickl.