Merkelová a spol. se dohodli na koaliční smlouvě, mnohým je trnem v oku

7. 2. 19:02

Případné vystoupení České republiky z Evropské unie by bylo podle ekonomů, Hospodářské komory i Svazu průmyslu a dopravy ekonomickou sebevraždou. Odchod z EU by znamenal ztrátu stovek tisíc pracovních míst a česká ekonomika by se podle některých dostala na úroveň Běloruska.