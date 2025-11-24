Měl odvahu vypnout telefon na 30 dní. Následky překvapily i skeptiky
24. 11. 2025 – 7:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Krátký digitální detox může mít překvapivě hluboký vliv na mozek i psychickou pohodu. Příběh amerického tvůrce, který na měsíc odložil telefon, ukazuje, že i krátká pauza od obrazovky může nastartovat změny, které si často ani neuvědomujeme.
Měsíc bez chytrého telefonu může znít nepředstavitelně ve světě, kde se každodenní život, práce i identita točí kolem svítící šestipalcové obrazovky. Dnes už chytré telefony nevnímáme jen jako nástroje, ale jako součást nás samotných. Ukládají naše vzpomínky, umožňují nám být neustále ve spojení s ostatními a nabízejí bezedný zásobník informací i zábavy. Stačí pár dotyků a máme přístup k mapám, osobním financím, pracovním e-mailům nebo fotografiím, které zaznamenávají naše životní momenty.
Jenže toto pohodlí má i svou odvrácenou stranu. Výzkumy dlouhodobě ukazují na souvislost mezi nadužíváním mobilních zařízení a rostoucí mírou úzkosti, poruchami spánku, menší schopností soustředění a celkovým vyčerpáním. Mnoho odborníků upozorňuje také na dopad na mezilidské vztahy: i když jsme díky telefonům neustále ve spojení, může se stát, že nejsme přítomní tam, kde skutečně jsme. Digitální stimulace nás drží ve střehu od rána do večera, ale zároveň tříští naši pozornost a komplikuje nám schopnost skutečně si odpočinout.
Americký tvůrce Andrew Feinstein se rozhodl tuto situaci otestovat s neobvyklou razancí. Telefon zamkl do krabičky, aby jej nemohl ani v pokušení otevřít, a celý měsíc fungoval bez něj. Než začal, nechal si udělat mozkový scan, aby zjistil, v jakém stavu je jeho pozornost, duševní stabilita a celková mozková aktivita. Výsledky byly znepokojivé: umístil se v nejnižším percentilu, pokud jde o schopnost udržet pozornost na jedné věci, což lékaři často spojují s neustálým přepínáním pozornosti na sociálních sítích. Jeho mozek vykazoval také vzorce spojené se sociální úzkostí, nespavostí a dokonce i depresivními sklony.
Měsíc bez telefonu a překvapivá proměna mozku
Po třiceti dnech přišla chvíle pravdy. Feinstein se vrátil na další sken, tentokrát po celé řadě těžkostí: musel cestovat bez digitálních map, fungovat bez rychlých poznámek či připomínek, potýkal se s úzkostmi z toho, že není neustále dostupný. Přestože některé nepříjemné pocity přetrvávaly, výsledky druhého vyšetření ohromily celý tým.
Lékař, který obě sezení vedl, popsal proměnu jako nejvýraznější, jakou kdy viděl. Oblasti mozku zodpovědné za soustředění a kontrolu impulzů se dramaticky zlepšily. Zlepšila se také celková mozková stabilita a schopnost udržet pozornost delší dobu bez nutnosti neustálé stimulace. To vše po pouhém měsíci bez telefonu. Překvapivé bylo i to, že mozek vykazoval méně nadměrné aktivity v částech spojených s úzkostí či depresí, jako by mu odpočinek od digitálního přetlaku poskytl prostor k regeneraci.
Feinsteinova zkušenost není ojedinělá. Na sociálních sítích přibývá lidí, kteří se rozhodli na čas vypnout telefon či alespoň omezit jeho používání. Řada z nich uvádí jasnější myšlení, lepší náladu, kvalitnější spánek a větší schopnost soustředit se, pokud nejsou bombardováni stovkami podnětů každý den. Odborníci dodávají, že přínosy digitálního detoxu se liší podle toho, jak moc je člověk na svém zařízení závislý. Přesto se stále častěji objevují důkazy, že už několik dnů bez obrazovky může být překvapivě účinné.
Feinsteinův experiment tak otevírá širší otázku. V době, kdy považujeme neustálou digitální aktivitu za normu, si možná ani neuvědomujeme, jak velkou zátěž klademe na svůj mozek. Pauza od nekonečného proudu notifikací může být přesně tím, co potřebujeme k tomu, aby si naše mysl odpočinula, restartovala se a znovu nabrala rovnováhu.
A tak nezbývá než se zeptat: pokud může jediný měsíc bez telefonu způsobit tak hlubokou změnu, co by pro nás znamenalo pár dnů či týden bez obrazovky? Možná je odpověď mnohem lákavější, než si zatím připouštíme.