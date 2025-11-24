Zlomyslné návyky mozku, které nám kazí zdraví
24. 11. 2025 – 8:10 | Zprávy | Anna Pecena
Všichni si myslíme, že svůj mozek máme pod kontrolou. Jenže podle odborníků si ho ničíme mnohem častěji, než tušíme – a často úplně banálními návyky, které se tváří jako neškodné.
Chronický nedostatek spánku
Velká část populace spí méně, než potřebuje. Podle dat Národního ústavu duševního zdraví až třetina Čechů pravidelně trpí poruchami spánku. Odborníci varují, že dlouhodobý deficit spánku snižuje schopnost soustředění až o 30 %, zpomaluje reakce a narušuje procesy učení. Mozek doslova funguje jako „přehřátý stroj“, který se nestíhá opravovat.
Horší je, že únava se časem stává normou – člověk si zvykne fungovat v polovyhořelém režimu, aniž si uvědomuje, že jeho výkon klesá. Výzkumy navíc ukazují, že spánek kratší než šest hodin denně zvyšuje riziko neurodegenerativních onemocnění kvůli tomu, že se během noci nestihnou odstraňovat toxiny z mozkových buněk.
Digitální zahlcení mozek pomalu otupuje
Mobilní telefon zkontrolujeme podle studie Univerzity Karlovy v průměru 80krát denně. Mozek však není stavěný na neustálé přepínání mezi podněty. Každé upozornění, zpráva nebo notifikace aktivují stresovou reakci, i když si to neuvědomujeme.
Digitální multitasking – například sledování videa a zároveň psaní zpráv – může podle psychologů snížit produktivitu až o 40 %. Mozek nepracuje paralelně, ale rychle přepíná, čímž se unavuje mnohem víc.
Zneklidňující je, že lidská pozornost podle dat výzkumů Masarykovy univerzity v online prostředí klesá. U mladých uživatelů se běžný interval soustředění zkrátil na méně než deset sekund. Tento trvalý režim roztříštěné pozornosti pak komplikuje čtení, učení i zapamatování si informací.
Špatné stravování a podceňování „paliva“
Mozek tvoří jen asi dvě procenta hmotnosti těla, ale spotřebuje až pětinu veškeré energie. Přesto mu mnoho lidí dává spíše nekvalitní „palivo“. Nadbytek cukru způsobuje prudké výkyvy energie, což vede ke kolísání pozornosti i nálady. Nedostatek omega-3 mastných kyselin, které mozek nutně potřebuje, se spojuje se sníženou schopností učit se a horší pamětí.
Podle Státního zdravotního ústavu trpí přes 60 % Čechů nedostatkem vlákniny, která ovlivňuje i kvalitu střevní mikroflóry. A právě ta má podle současných studií výrazný dopad na duševní zdraví. Pokud se zanedbává strava, dopad na mozek je rychlejší a tvrdší, než se ještě před pár lety předpokládalo.
Sedavý životní styl
Pohyb zásadně ovlivňuje prokrvení mozku. Při pravidelné aktivitě se zvyšuje tvorba látek podporujících růst mozkových buněk. Sedavý životní styl však způsobuje pravý opak – snižuje výkonnost paměti a může zhoršovat stres i úzkosti.
Z výzkumů SZÚ vyplývá, že více než polovina Čechů nesplňuje ani základní doporučení pohybu. A výsledkem je pomalejší, hůře pracující mozek, který se neumí regenerovat.