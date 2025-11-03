Nový obal má vyřešit závislost na telefonu a jde na to chytře
3. 11. 2025 – 15:06 | Zpravodajství | Alex Vávra
Startup Matter Neuroscience chce vyřešit závislost na telefonech po svém – místo aplikací nabízí masivní ocelové pouzdro, které váží skoro tři kila a dělá z mobilu cihlu. Tvrdí, že právě fyzická námaha je klíčem k digitálnímu klidu.
Neurovědecký startup Matter Neuroscience přišel s nápadem, který působí jako šílený vtípek, ale zároveň trefně reaguje na jeden z největších problémů moderní doby – závislost na chytrých telefonech. Jejich šestilibrové pouzdro váží zhruba 2,7 kilogramu, tedy víc než běžný 16palcový MacBook Pro, a jeho účelem je jediný: přinutit vás používat telefon méně. Podle výzkumů lidé sahají po telefonu i stokrát denně, často bez jakéhokoli důvodu – prostě jen ze zvyku. Matter Neuroscience se rozhodla tenhle návyk narušit tím nejjednodušším způsobem: fyzickou překážkou.
Zatímco většina výrobců dělá všechno pro to, aby byla pouzdra co nejlehčí, tenká a stylová, tahle firma zvolila pravý opak. Vyrobila masivní obal z nerezové oceli, který se skládá ze dvou kusů a kolem telefonu se sešroubuje pomocí imbusového klíče. Tím se z vašeho mobilu stane pořádný kus železa, který se vám nevejde do kapsy, není možné ho pohodlně držet v jedné ruce a po pár minutách používání vás z něj jednoduše začnou bolet paže.
Designově pouzdro připomíná legendární „cihlové“ telefony z osmdesátých let, jako byl třeba Black Diamond – těžké, hranaté a absolutně nepraktické. Jenže právě to je záměr. Jak vysvětlují autoři projektu, fyzická únava se stává nástrojem sebekontroly. Když telefon váží šest liber, každé odemknutí obrazovky si rozmyslíte. Po chvíli vás začnou bolet ruce i zápěstí, a to vás přirozeně vede k tomu, abyste zařízení odložili. Vzniká tak fyzická zpětná vazba proti nadměrnému používání – a autoři s nadsázkou dodávají, že si při tom i trochu posílíte svaly. Pokud ovšem nejste nadšenec do posilovny, který by zařízení rovnou začal používat místo činky.
Bojujte s dopaminem pomocí gravitace
Celý nápad vznikl původně jako vtip. Zakladatelé Matter Neuroscience se bavili představou, že by existovalo pouzdro tak těžké, že by lidi donutilo telefon odkládat. Jenže když první testeři hlásili, že se jim díky tomu skutečně snížil čas u telefonu skoro na polovinu, rozhodli se projekt dotáhnout do reality. Z původního žertu se stal experiment, a z experimentu podnikatelský plán.
Tvůrci přitom otevřeně kritizují dosavadní pokusy o „digitální detox“. Aplikace na sledování času prý selhávají, protože je snadné je obejít nebo vypnout. A uzamykatelné boxy, do kterých si lidé dávají telefon, zase přestávají používat po pár dnech. Matter Neuroscience proto sází na řešení, které nejde obejít – na fyzickou bariéru. Nezakazuje vám používat mobil, jen vám to dělá natolik nepohodlné, že to po chvíli přestane dávat smysl.
Sundat pouzdro z telefonu není nemožné, ale je to úmyslně otravné. K odšroubování obou kovových částí potřebujete imbusový klíč, který se k pouzdru dodává. Jen samotná představa, že byste měli trávit několik minut šroubováním, většinu lidí spolehlivě odradí. Tvůrci počítají s tím, že ta trocha odporu navíc bude stačit k tomu, aby uživatelé telefon jednoduše nechali být.
Pouzdro je možné si předobjednat na Kickstarteru, kde stojí přibližně 5 000 korun. Pro odhodlanější zájemce je k dispozici i prémiová mosazná verze, která váží ještě víc a vyjde na zhruba 11 500 korun. V době psaní článku se projektu podařilo vybrat asi 17 000 dolarů z cílové částky 75 000 dolarů, tedy zhruba 400 tisíc z požadovaných 1,8 milionu korun.
Matter Neuroscience svůj cíl popisuje poeticky: chtějí bojovat s dopaminem pomocí gravitace. Tedy s onou chemickou odměnou v mozku, která nás nutí neustále kontrolovat telefon. Když se však přístroj promění ve tříkilový kus kovu, notifikace ztrácí kouzlo a mobil se opět stává tím, čím měl být od začátku – nástrojem, který používáte, když opravdu potřebujete, ne neoddělitelnou součástí vašeho nervového systému.
Ať už se šestilibrové pouzdro stane skutečným hitem, nebo jen kuriózním experimentem, jedno se mu upřít nedá – v době, kdy se svět snaží řešit digitální závislosti pomocí aplikací a algoritmů, přichází s řešením, které je tak primitivní, až dává dokonalý smysl.