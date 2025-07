Měl milionové dluhy a nazývali ho podvodníkem: Jamie Oliver – kuchař, který se nikdy nevzdal

21. 7. 2025 – 10:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová

„Ve škole jsem byl spíš tím, kdo nedával pozor. Písmena mi utíkala, pletla se mi slova, ale když jsem se postavil ke sporáku, najednou všechno dávalo smysl.“ Tak nějak by mohl začít příběh Jamieho Olivera, slavného britského kuchaře, který se z dítěte s výraznou dyslexií stal celosvětově uznávanou osobností, autorem bestsellerů a bojovníkem za zdravé stravování.

Jamie Oliver se narodil v roce 1975 v anglickém Claveringu a od malička vyrůstal v prostředí rodinné restaurace „The Cricketers“, kterou provozovali jeho rodiče. Škola mu ale nikdy nešla, trápila ho porucha čtení, špatně se soustředil a učení pro něj bylo spíš trápením než radostí. Kvůli tomu byl často považován za líného nebo neposlušného a nakonec byl dokonce přesunut do speciální školy pro děti s poruchami učení. Až později se ukázalo, že trpí dyslexií, tedy specifickou poruchou, která výrazně ztěžuje práci s psaným jazykem. Jeho skutečnou vášní však byla kuchyně, místo učebnic se nejraději pohyboval mezi pánvemi, noži a surovinami, a už jako malý pomáhal rodičům s vařením v jejich rodinné restauraci.

Když se náhoda promění v osud: Jamieho objevila kamera

Už na škole Jamie tvrdil: „Budu vařit, vařit a vařit.“ A přesně to taky udělal. Využil svou přirozenou kreativitu, smysl pro detail a schopnost vnímat jídlo jako způsob, jak komunikovat s lidmi. Osudový zlom přišel ve chvíli, kdy zaskočil za kolegu v jedné londýnské restauraci. Právě v ten den tam natáčel televizní štáb, který mapoval, jak mladí kuchaři připravují pokrmy. Kamera si Jamieho okamžitě zamilovala, a tenhle neplánovaný záběr změnil jeho život. Jeho přirozený projev na kameře se brzy proměnil v první velkou příležitost: vlastní televizní show „Kuchař bez čepice“ (The Naked Chef). Spolu se svou ženou Jools prožili roky plné zkušeností, cest, rodiny i společného růstu, jak v kuchyni, tak mimo ni.

Nejde jen o chuť – ale o šanci: Projekt Fifteen a boj za lepší jídlo

Jamie Oliver nikdy nevařil jen pro efekt. V roce 2002 spustil průlomový projekt Fifteen – kuchařskou školu a zároveň restauraci, jejímž cílem bylo nabídnout novou šanci mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mnozí z nich čelili těžkým životním okolnostem, nízkému sebevědomí nebo byli dlouhodobě nezaměstnaní. Projekt jim poskytoval nejen kuchařské vzdělání, ale i důvěru ve vlastní schopnosti a možnost skutečně změnit svůj život. Vzniklo tak několik úspěšných absolventů, ale i nový pohled na gastronomii jako nástroj pozitivní společenské změny.

Koncept se rozšířil i mimo Londýn, například v roce 2006 do Cornwallu, kde fungovala restaurace Fifteen Cornwall jako sociální podnik. Zisky byly reinvestovány zpět do tréninkového programu, který dál pomáhal mladým lidem najít cestu do pracovního života.

zdroj: Profimedia

Zhruba ve stejné době Jamie rozjel kampaň za zdravější jídlo ve školních jídelnách. Šokovaly ho průmyslově zpracované obědy plné tuku, cukru a soli, které děti v britských školách dostávaly každý den. V pořadu Jamie’s School Dinners otevřeně kritizoval kvalitu stravy a ukazoval, že i s omezeným rozpočtem lze vařit chutně, zdravě a s láskou.

zdroj: Profimedia

Jeho vliv byl tak silný, že si ho pozval tehdejší britský premiér Tony Blair, aby s ním prodiskutoval systémové změny. A Jamie? Zůstal svůj, mluvil přímo, bez politických kudrlinek, a postavil se za děti, které si zaslouží lepší jídlo i lepší budoucnost.

Jamie’s Italian byl hit, dokud nepřišla realita: vysoké nájmy, Brexit a prázdné stoly

Jamie Oliver se během pouhých několika let proměnil z „holého šéfkuchaře“ v magnáta casual diningu. V letech kolem roku 2008 otevřel svůj první Jamie’s Italian, následovaly desítky poboček a řada dalších projektů včetně Fifteen či Barbecoa. Jeho řetězce se staly symbolem kvalitního, přitom cenově dostupného stravování, až na vrcholu měl v UK 42 restaurací.

Ovšem roku 2019 přišla tvrdá rána: jeho restaurace vstoupily do insolvence, a po bankrotu firmy administrátoři zavřeli 22 z 25 britských poboček, což se dotklo asi tisíc zaměstnanců. Pád odstartovala kombinace prudce rostoucích nájmů, odliv zákazníků z high streetu, dopady Brexitu, minimálního platu a nekritického expanzního tempa, řada nejistých voucherových kampaní pak znehodnotila věrnost zákazníků. Jamie sám popsal model řetězce jako „špatný od začátku“ a označil tento rok za jeden ze „nejbolestivějších“ ve své kariéře.

Neobyčejná lidskost v srdci skutečného kuchaře

Jamie Oliver není jen celebrita u plotny, je to vizionář a skutečný kuchař, kterého nezajímají pouze recepty, ale především lidé, pro které vaří. Je až obdivuhodné, s jakým nasazením, lidskostí a empatií dokázal během let oslovit miliony fanoušků po celém světě. Byl kritizován, označován za podvodníka, čelil neúspěchu ve školních jídelnách i krachu vlastního podnikání. Jeho síť restaurací ho zanechala v dluzích ve výši přes 80 milionů liber. A přesto ho to nezlomilo. Nevzdal se. S pokorou, odhodláním a svým neuvěřitelným talentem se znovu postavil na nohy. Vrátil se na televizní obrazovky, dál vydává kuchařky a nikdy nepřestal inspirovat.

Jamie Oliver ukazuje, že vaření není jen o jídle, ale o pohledu na něj. Ať už stojí v televizním studiu, ve školní jídelně nebo ve vlastní kuchyni, zůstává věrný svému poslání: dělat jídlo dostupnější, zdravější a smysluplnější. Právě tato kombinace talentu a opravdového zájmu o druhé mu otevřela nejen dveře ke slávě, ale i srdce těch, kteří v něm vidí víc než jen kuchaře, vidí v něm skutečnou inspiraci.

Jamieho 5 zásad pro lepší stravování

Vařte z čerstvých surovin Zapomeňte na polotovary. Jamie věří, že čerstvé ingredience jsou základ zdraví i chuti. Naučte se pár základních receptů Nemusíte být šéfkuchař. Stačí pár osvědčených jídel, která zvládnete rychle, levně a dobře. Jez, jako by na tom záleželo To, co jíme, ovlivňuje naši energii, zdraví i náladu. Jídlo je palivo – a mělo by být kvalitní. Zapojujte děti do vaření Jamie říká: „Děti, které se naučí vařit, se naučí vybírat zdravější jídlo.“ A má pravdu.

5. Měňte svět – po jedné porci Zdravé jídlo není výsada bohatých. I malé změny ve vaší kuchyni můžou mít velký dopad.