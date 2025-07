Politici Stačilo! a SOCDEM oznámí detaily své volební spolupráce

21. 7. 2025 – 10:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Představitelé hnutí Stačilo! a Sociální demokracie (SOCDEM) dnes na společné tiskové konferenci v Praze oznámí podrobnosti k jejich spolupráci v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny, na níž se dohodli minulý týden.

Lídři SOCDEM se podle memoranda objeví na kandidátkách hnutí Stačilo!, které tvoří komunisté, Česká strana národně sociální (ČSNS) a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých (SD-SN).

Na protest proti spolupráci už dříve ze SOCDEM vystoupila řada členů, mimo jiné bývalý ministr Jiří Dienstbier, pardubický hejtman Martin Netolický či senátor Petr Vícha. Expředseda SOCDEM Michal Šmarda označil spojenectví za historickou chybu a ve straně skončí také.

Kandidátní listiny musejí uskupení odevzdat úřadům nejpozději 29. července. Na volitelných příčkách kandidátek Stačilo! by se měli objevit předsedkyně strany Jana Maláčová a místopředsedové Lubomír Zaorálek a Jiří Nedvěd.

Maláčová spolupráci hájí s tím, že díky ní žádný levicový hlas ve volbách nepropadne, a naopak bude slyšet při jednání o příští vládě. Na začátku června přitom SOCDEM oznámila, že bude kandidovat sama a začala připravovat kandidátky. Jednání se Stačilo! ukončila už v únoru s odůvodněním, že hnutí se soustředí na antisystémový program místo levicového. Na poslední změnu názoru reagovala odchodem ze strany řada sociálních demokratů. Někteří přirovnávají krok ke zradě pojmenované po sociálním demokratovi a československém premiérovi z let 1945 až 1946 Zdeňku Fierlingerovi, který spolupracoval s komunisty po převratu v roce 1948.

Stačilo! za své priority považuje obranu českých národních zájmů, prosazuje nulovou daň na základní potraviny, snížení věku odchodu do důchodu podle věku dožití ve zdraví, zrušení Senátu nebo zavedení obecného referenda, v němž by se mohli lidé vyjádřit k vystoupení země z NATO a EU nebo k přijetí eura.

Jako koalice by muselo uskupení získat nejméně 11 procent hlasů, jako hnutí, na jehož kandidátkách budou členové zakládajících stran, může vstoupit do Sněmovny už po zisku pěti procent hlasů. Průzkumy nyní hnutí Stačilo! připisují přes pět procent, sociální demokraté by se podle volebních modelů většinou nedostali přes tři procenta.