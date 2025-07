Zlatý hřeb festivalu! Klára Issová v jednom z nejkrásnějších modelů KVIFF 2025: „Největší výzvou je smířit se sám se sebou.“

16. 7. 2025 – 9:28 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Čarovná Klára Issová překvapila návštěvníky KVIFF 2025 oslnivým modelem, který díky dlouhé vlečce vlající ve větru doslova zářil. Její hluboký pohled, odzbrojující úsměv a přirozená elegance připomněly, proč patří mezi nejvýraznější osobnosti české filmové i módní scény. Klára se nevydala životní cestou, jakou by od ženy mnozí očekávali, o to silnější je však její autenticita a schopnost pracovat sama se sebou.

zdroj: kviff.com

Klára Issová dorazila na červený koberec KVIFF 2025 v naprosto výjimečném modelu od svého dvorního návrháře Jiřího Hofbauera, saténových pruhovaných šatech z kolekce Le Cabinet des Secrets, ušitých ze sedmi metrů hedvábného saténu, s asymetrickou vlečkou a výraznou sametovou mašlí přes rameno. Celý look završily perlové šperky značky Dick Wolf od Veroniky Ďuricové, vytvořené exkluzivně pro tuto příležitost, které styl ještě nádherně podtrhly.

zdroj: kviff.com

Na KVIFF nejezdí jen kvůli procházce po červenému koberci

Klára Issová přijela na KVIFF 2025 nejen zářit na červeném koberci, ale zejména jako autorka profesního úspěchu i osobní pravdy. Hovoří o sobě jako o "fanatičce festivalu", která si vybírá pečlivě, sleduje nové filmy, setkává se s kolegy a je otevřená novým inspiracím .

zdroj: kviff.com

Navíc letos představila svůj nový projekt: natočený seriál „Na tělo“ s režisérem Honzou Hřebejkem, a už dokončený film Divočina, který bude mít premiéru příští rok. V červenci uvedla oba filmy na festivalu a zároveň si užívala bohatý kulturně-společenský program festivalu .

Jak se tato herečka dostala do našich diváckých srdcí?

Už během studií, a to díky filmovému trháku Indiánské léto, který ji okamžitě katapultoval mezi nejvýraznější tváře českého filmu. Film získal nominaci na Českého lva a stal se nejen průlomem pro mladou herečku, ale i vstupenkou do světa velkého filmu. Nabídky pak přicházely jedna za druhou, od výrazných českých snímků až po zahraniční produkce, jako byly Letopisy Narnie: Princ Kaspian nebo sci-fi minisérie Children of Dune. Pro své nezaměnitelné hluboké oči, tichou intenzitu a herecký talent, na kterém neustále pracuje, se Klára postupně posunula od roztomilých dívčích postav k rolím, které jsou silné, lidské a vnitřně bohaté. Každá její nová role působí jako další vrstva osobní i profesní zralosti.

zdroj: osobnosti.cz

Život, který z Kláry Issové dělá výjimečnou herečku

Klára Issová možná nemá štěstí na muže, nebo je to jednoduše její životní cesta, kterou přijala s klidem a vnitřní silou. Bolestnou kapitolou v jejím soukromí byl vztah s režisérem Davidem Ondříčkem, který ji po letech opustil a našel štěstí po boku její sestřenice Marthy Issové. Ačkoli si je mnoho lidí plete a mylně je považuje za sestry, Klára a Martha jsou sestřenice, které k sobě mají blízko, ale v minulosti jejich vztah procházel napětím právě kvůli této osobní zkušenosti .

Klára však dokázala najít rovnováhu, i díky období intenzivního sebepoznání, kdy se věnovala józe, meditacím a duchovním technikám. Toto takzvané „ezo období“, jak sama s nadsázkou říká, jí pomohlo pochopit samu sebe a neztratit vnitřní klid. Dnes už o sobě mluví bez potřeby se stylizovat, zůstává autentická, a to jak na plátně, tak v životě.

zdroj: Profimedia

Neustále se posouvá – uvnitř i na jevišti

Herečka se syrskými kořeny je přesným opakem herecké okázalosti. V době, kdy mnozí své soukromí sdílejí do posledního detailu, ona si ho střeží. Věří totiž, že herec má být tím, kdo se skrze postavu rozpustí, a ne tím, kdo se neustále vysvětluje světu. "Měl by zůstávat v pozadí," říká a svým životem to beze zbytku naplňuje.

Co o ní tedy víme? Že miluje přírodu, že upřednostňuje bio produkty, že se cítí dobře v tichu. A že na sobě vytrvale pracuje, nejen profesně, ale i vnitřně. Propadla například izraelské technice Gaga dance, která probouzí tělo skrze spontánní pohyb a vnímání emocí, bez zrcadel a bez soudů. Tančí, medituje, cvičí jógu.

V módě je sama sebou

Na rozdíl od mnohých celebrit nevystupuje zůstává sama sebou. A právě proto k ní barvy, materiály i střihy promlouvají s takovou lehkostí a dokonale ji sedí. Její módní jazyk je totiž odrazem její vlastní osobnosti.

zdroj: Profimedia

Například model, který vynesla na výstavu orchidejí, kde víme, že Klára miluje rostliny, přesně ukazuje, jaká je. Vzdušné azurové šaty s jemným strukturálním vzorem a volány působí lehce jako letní vítr, a přitom nesou silný ženský podtext. Bílá kotníková obuv dodává siluetě nádech severského minimalismu a žlutá kabelka? Ta je důkazem, že si Klára dovoluje hravost, když je správně vyvážená.