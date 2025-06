Kate Effect znovu udeřil: V těchto džínách se objevila princezna ve Skotsku a do hodiny byly vyprodané

30. 6. 2025 – 13:31 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kate sází na osvědčené módní pilíře a právě v tom tkví její síla | zdroj: Profimedia

Nejsou to jen královské povinnosti a boj s nemocí, co z Kate dělá nejsledovanější princeznu současnosti. Je to i její vytříbený vkus, který má sílu ovlivnit miliony žen po celém světě. Stačí okamžik na veřejnosti, pár záběrů s dokonalým stylingem a kousky, které měla na sobě, se během pár desítek minut stanou módním zlatem, po kterém prahne celý svět.

zdroj: Instagram Ikona britské monarchie, princezna z Walesu, při své návštěvě Skotska opět potvrdila, že styl má v malíečku. Vsadila na jednoduchou, ale dokonale sladěnou kombinaci, tmavě modré skinny džíny značky & Other Stories, bílé tričko a sako v jemném neutrálním odstínu. Do hodiny po zveřejnění fotografií byl daný model džín beznadějně vyprodaný ve všech velikostech. Web značky byl tak zahlcený, že měl na chvíli na kahánku. Taková je mocná síla Kate Effectu. zdroj: Thezoereport Co je to Kate Effect? Krásná a veřejností obdivovaná členka královské rodiny si postupně vybudovala postavení ženy, která nejen že reprezentuje monarchii, ale zároveň udává styl a formuje módní trendy napříč kontinenty. Termín Kate Effect se v britských médiích objevil poprvé v roce 2011, krátce po svatbě s princem Williamem a od té doby se stal globálním fenoménem, který v královském světě nemá obdoby. Když se Kate objeví v šatech od Zary, kabátu od Reissu nebo v lodičkách od LK Bennett, bývá jen otázkou hodin, kdy se dané kousky beznadějně vyprodají. Její vliv je natolik výrazný, že některé značky přizpůsobují uvedení nových kolekcí právě jejímu veřejnému kalendáři. Stačí jeden nenucený outfit a celý módní svět zpozorní. zdroj: Profimedia Kdo stojí za stylem britské princezny? Za promyšleným a výrazným stylem princezny z Walesu nestojí jen přirozený cit pro eleganci, ale také dlouhodobá spolupráce s týmem módních profesionálů. Klíčovou postavou je Natasha Archer, která Kate doprovází od roku 2007, nejprve jako osobní asistentka a od roku 2014 i jako stylistka. V roce 2024 byla povýšena na pozici senior private executive assistant, což potvrzuje její zásadní roli v budování Kate stylu. Právě ona přispěla k přechodu od civilního "girl‑next‑door“ stylu ke konceptu tichého luxusu, který kombinuje precizní střihy, tlumené barevné palety i nadčasovou britskou eleganci, od šatů na míru až po pečlivě volené kousky z dostupných značek. Magazín Jak přežít lásku, skandál i korunu: Proměna královny Camilly Výraznější barevnost, odvážnější siluety i zájem o udržitelnou módu přinesla do šatníku Kate i Virginia "Ginnie“ Chadwyck‑Healey, někdejší módní redaktorka. Společně tak vytvářejí obraz ženy, která je nejen reprezentativní tváří britské monarchie, ale i módní autoritou, jejíž styl ovlivňuje globální trendy s naprostou samozřejmostí. zdroj: Profimedia Další model, který má našlápnuto dobýt britské prodejní pulty Moderní power suit v podání princezny Catherine, monochromatická elegance s jasným poselstvím vnitřní síly. Kalhotový kostým, který má našlápnuto stát se hitem sezony, oblékla princezna při oficiální návštěvě nově otevřeného V&A East Storehouse v londýnské čtvrti Hackney Wick dne 10. června 2025. Zvolila dokonale padnoucí komplet v sytě petrolejově modré, který zosobňuje podstatu tzv. power suit, oděvu, jenž v sobě spojuje eleganci, profesionalitu a sebevědomou ženskou energii. Magazín Princezna Aiko: Dcera císaře, která nikdy nesmí vládnout Sako s ostrými rameny a mírně projmutým pasem doplňují kalhoty s vyšším pasem a rovnou, zkrácenou nohavicí, střih, který opticky prodlužuje postavu a působí svěže i v letním období. Pod sako zvolila jednoduchý bílý top bez límečku, čímž celý look získal na minimalismu a čistotě. Styl pak dokonale sjednotily semišové lodičky v tmavě modrém odstínu a jemný zlatý náhrdelník, který dodal outfitu nenápadný, ale promyšlený akcent. zdroj: Profimedia Jak si vzít inspiraci z královského šatníku? Styl princezny z Walesu je důkazem, že skutečná elegance nepotřebuje výkřiky ani výrazná loga. Její šatník stojí na důvěře v sílu čistých linií, precizního krejčovství a sofistikované barevnosti, která nepodléhá sezónním trendům, ale obstojí v čase. V tom spočívá jeho nadčasová hodnota a také inspirativní síla. Pokud si z něj chcete vzít příklad, nemusíte kopírovat jednotlivé modely. Stačí pochopit princip, na kterém stojí. Základem je dobře střižené sako, kalhoty se zvýšeným pasem, jednoduchý top bez zbytečných ozdob, klasické šaty v áčkovém střihu, hedvábná halenka, midi sukně, ale i trenčkot, který Kate často volí v přechodovém období. Magazín Jak si krásně uvázat šátek: 10 elegantních způsobů, které si prostě zamilujete v každém věku Barvy? Tóny krémové, tmavě modré, tlumeně zelené, hnědé, béžové a občasný odstín červené nebo královsky modré, vždy s mírou a citem pro příležitost. Vše dotváří promyšlené detaily: jemný zlatý šperk, elegantní psaníčko a obuv, která je spíše praktická než provokativní, od semišových lodiček po kožené baleríny nebo nízké kozačky.