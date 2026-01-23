Podle Zůny ČR L-159 Ukrajině prodat nemůže, odvolal se na NKÚ i Řehku
23. 1. 2026 – 13:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čtyři letouny L-159 česká armáda Ukrajině podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) prodat nemůže.
Dodal, že to vychází z loňského nálezu nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Zůna to dnes řekl novinářům v Táboře.
Z čtvrtečního vyjádření prezidenta Petra Pavla přitom vyplynulo, že podle dřívějších vyjádření armády by prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině českou obranyschopnost nenarušil. Prezident minulý týden na Ukrajině mluvil o možnosti poskytnout několik menších letounů pro obranu proti dronům, prostředky včasného varování a generátory pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě. Vládní koalice později prodej letadel odmítla. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že koalice o věci nerozhodovala, jen konstatovala, co jí řekl právě ministr obrany Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje.
"Je zde loňský nález NKÚ a stanovisko náčelníka generálního štábu (Karla Řehky) z poloviny loňského roku, které zpracovával na základě pokynů (tehdejší) ministryně obrany (Jany Černochové), kde se uvádí seznam vojenského materiálu, který armáda České republiky může poskytnout Ukrajině," uvedl dnes Zůna.
"Předpokládám, že stanovisko armády, které říká, že čtyři letouny můžeme postrádat bez narušení obranyschopnosti, vejde ve známost," řekl ve čtvrtek prezident Pavel při návštěvě Olomouckého kraje.
Babiš v úterý uvedl, že přenechání strojů Ukrajině nebylo ve hře ani v době, kdy vládla předchozí koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí STAN. Poslankyně Jana Černochová (ODS), která v minulé vládě zastávala funkci ministryně obrany ve vládě Petra Fialy (ODS), v pondělí řekla, že za její éry nebyly letouny vyřazené jako nepotřebný vojenský materiál, protože se používaly k výcviku.
"Jediný, kdo může dát prezidentovi stanovisko o nepotřebnosti bojové techniky, která je ve výzbroji armády České republiky, je premiér. Takže pokud pan prezident pracuje s nějakým textem a říká, že má stanovisko armády, jde pravděpodobně o pracovní dokument. A nejde tedy o dokument, který by zpracovávalo ministerstvo obrany," uvedl Zůna.
Prezident výrobce letadel Aero Viktor Sotona ve čtvrtek novinářům řekl, že firma nové letouny L-159 nedokáže vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Chce ale Ukrajině nabídnout stroje L-39 Skyfox, které jsou univerzální, mají levnější provoz a je možné je při likvidaci dronů využít.
Česká armáda má nyní 24 letounů L-159, z toho 16 bojových a osm cvičných strojů. Ministerstvo obrany rozhodlo o modernizaci osmi letadel L-159 za 1,7 miliardy korun, a to postupně od letošního roku do roku 2029. Modernizaci podle Sotony Aero spouští v těchto dnech.