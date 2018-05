Máte jedinečnou šanci vidět tenisové hvězdy. Dokud vyhrávají

Místopředseda Jiří Zimola řekl, že pokud by závěr vyjednávání o vládě šel dobře, mohlo by být příští pátek rozhodnuto o termínu a formulaci otázky ve vnitrostranickém referendu, které by mělo případnou koaliční dohodu s ANO potvrdit. Výsledky hlasování mohly být známé na přelomu měsíce.

Obce mohou opět získat dotace na vyhledání a budování nových zdrojů pitné vody. Ministerstvo životního prostředí na to uvolní 600 milionů korun, dvakrát víc než minule.

Praha si nechá od Technické správy komunikací vypracovat plán možného vybudování provizorního mostu , který by fungoval při stavebních pracích na Libeňském mostě. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili pražští radní. Praha nyní rozhoduje, zda most opraví, nebo zbourá.

Sdružení českých taxikářů svolalo na páteční ráno k obchodnímu centru do Čestlic u Prahy protest proti memorandu, kterou podepsali zástupci vlády s firmou Uber. Sdružení kritizuje to, že řidiči Uberu budou moci jezdit bez taxametrů.

Demonstranti v Arménii ve středu blokují některé silnice směrem na hlavní město Jerevan, několik křižovatek v centru metropole a cestu k letišti. K dopravním blokádám a zahájení kampaně občanské neposlušnosti vyzval v úterý opoziční vůdce Nikol Pašinjan poté, co jej parlament nezvolil premiérem.

do krypty v katedrále ve městě Roskilde.

Téměř sedm let práce obnášela výroba skleněného objektu, který je součástí sarkofágu pro dánskou královskou rodinu. Čtyřtunové dílo vzniklo v Pelechově u Železného Brodu ve studiu, které provozuje výtvarník a sklář Zdeněk Lhotský. Na začátku dubna byla socha

Republikový výbor ANO podpořil další vyjednání s ČSSD o společné vládě.Televizi Nova to během jednání výboru řekl místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Výbor podle něj dostal informaci o podmínkách ČSSD pro koaliční vládu. Koaliční smlouva by mohla být hotova do konce týdne, uvedl Faltýnek.

Představitelům ANO se nelíbí podmínky, které si klade ČSSD ohledně šéfa hnutí ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše. Ten dle dnešních slov také nevidí důvod přeobsazení funkcí ve sněmovně, které by se týkalo SPD Tomia Okamury.

Demonstraci, kterou v úterý pořádala na plzeňském náměstí krajně pravicová Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Dělnická mládež a Blok proti islamizaci narušily na dvě osoby z DSSS. Ještě před projevy vběhly do shromážděné opozice příznivců levicového extremismu, a narušily tak veřejný pořádek. Policie muže předvedla na obvodní oddělení k dalším úkonům

Britské orgány zatím neidentifikovaly osoby podezřelé z otravy bývalého ruského dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Juliji. V úterý to v parlamentu řekl poradce premiérky Theresy Mayové pro národní bezpečnost Mark Sedwill, a to navzdory dřívějším informacím některých médií, že se tak už stalo.

Češi mají o letenky a jízdenky na letošní hokejové mistrovství světa v hokeji v Kodani zájem. Některé termíny letů na začátku května jsou skoro vyprodané. ČSA posílí v sobotu 5. května svou linku do Kodaně.

